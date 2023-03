Alternativa dos Veciños de Cambre denuncia que desde hace unos meses el perfil oficial del Concello de Cambre en la red social Facebook no se puede ver la totalidad de los comentarios públicos por los vecinos. También afirma que ha recibido quejas de que en esta red social se ocultan las opiniones que no se consideran pertinentes. La formación explica que en el principio de la legislatura ya se denunció este uso no transparente y partidista de la red social municipal.