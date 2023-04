Oleiros actualiza un convenio de hace 41 años para construir en Castro da Groba en Mera

Un mes después de finalizar el Mundial de Fútbol de 1982, el de Naranjito, el Concello de Oleiros firmó un convenio urbanístico con cuatro propietarios de terrenos en la zona de Mera para completar la urbanización de unos terrenos alrededor de la rúa Castro da Groba. Este acuerdo se incorporó al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1983 pero este ámbito que tiene en total una superficie bruta de casi dos hectáreas nunca se desarrolló. En enero de 2007 Promociones Coruñesas Siglo XXI SL, adquirió las fincas de los propietarios, pero tampoco edificó: justo a partir de ese año comenzó la crisis económica. Más de 40 años después, el alcalde ha renovado este viejo convenio urbanístico con el nuevo promotor, Promociones Coruñesas, que presentó el proyecto para edificar casas en diciembre de 2021.

Solo se construirán viviendas unifamiliares de bajo y una planta. Una zona tiene una edificabilidad de 0,50 metros cuadrados por metro cuadrado y una ocupación del 50%; y en la otra 0,25 de edificabilidad (con parcela mínima de 750 metros) y una ocupación del 25%.

Este ámbito se denomina unidad de actuación UA-31 Finca Urioste. Promociones Coruñesas Siglo XXI posee casi 10.000 metros cuadrados, lo que supone el 65,91% de la superficie. Estos terrenos están rodeados por la rúa Castro da Groba porque ahí existía un castro, del que hoy solo queda la configuración circular, delimitada por un camino antiguo que podría ser “lo que queda de un antiguo foso”, según el estudio Os castros de Oleiros de los arqueólogos Beatriz Comendador, Joaquín Ferrer y Santiago Vázquez (Trifolium).

Las fincas de la promotora de este desarrollo son labradíos aunque en el PXOM este ámbito tiene la clasificación de suelo urbano consolidado. Como no se desarrolló, no se formalizaron las cesiones a favor del Concello, respecto a la zona deportiva y el vial. El sector actualmente es “asimilable a un suelo urbano no consolidado”, según el Concello, aunque carece de servicios: ni saneamiento, ni red de pluviales, ni abastecimiento, ni alumbrado, ni aceras.

El Ejecutivo, al igual que hizo en otras zonas con propietarios particulares, impone a la promotora unas contribuciones especiales para sufragar la ejecución de todos estos servicios: tendrá que abonar el 90% del coste que suma 472.034 euros.

El promotor tendrá que invertir 47.500 euros en mejorar la pista deportiva existente y presentar un aval bancario de 292.000 euros. El Concello tramitará la expropiación de 117 metros cuadrados para destinarlos a un vial de nueva apertura dentro de este sector, que incluye casas ya existentes.

Oleiros también actualizó hace poco otro convenio urbanístico antiguo, para el desarrollo de un sector en Viñas de Babilonia con 390 viviendas.