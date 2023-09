La oposición obliga a Culleredo a revisar la selección de policías que investiga la Valedora

El Concello de Culleredo tendrá que revisar el proceso selectivo iniciado para la contratación de cinco policías locales por el que ha iniciado actuaciones la Valedora do Pobo. La oposición votó este martes en pleno en contra de la propuesta del Gobierno local para convalidar la resolución de Alcaldía por la que se denegaba la solicitud de varios opositores de revisar el proceso, decisión que es competencia del pleno, como advirtió la asesoría jurídica municipal en un segundo informe, tras un recurso de aspirantes a las plazas presentado contra la desestimación del anterior. El alcalde, José Ramón Rioboo, explicó que el primer informe de la asesora jurídica sí avalaba su proceder y su decisión, porque no tenía constancia todavía de una sentencia de diciembre de 2022 que atribuye la competencia sobre estas revisiones a los plenos municipales.

El PP, el BNG y Alternativa dos Veciños coincidieron en señalar que la resolución compete al pleno y en defender que se revise el proceso. El regidor y la concejala de Seguridad Ciudadana y Personal, Marta Figueroa, admitieron que existió un error en el proceso y justificaron su petición al pleno de que convalidara la resolución de Alcaldía por no demorar más la contratación. “Si no tuviéramos la policía como la tenemos, probablemente no nos importaría el factor tiempo”, apuntó Rioboo. Figueroa llamó a recapacitar a los grupos para no alargar más la incorporación de nuevos agentes.

PP y BNG criticaron que el Ejecutivo municipal pretendiese responsabilizarlos del retraso en la contratación de policías. Los grupos se remitieron al último informe de la asesoría jurídica, que determinó que las “irregularidades” denunciadas por los opositores “resultan ser cuestiones que deberán ser debidamente argumentadas y resueltas como núcleo del propio procedimiento de revisión de oficio que deberá tramitarse” con “la conclusión de la procedencia o no de la declaración de nulidad”.

Las incorrecciones por las que reclamaron los opositores, detalla la asesora municipal, se refieren “esencialmente a que el Tribunal no guarda la proporción que garantice el principio de especialidad ni la paridad de género; que la Secretaría del tribunal no se ajusta a las bases y no está asignada al secretario municipal con habilitación nacional o que la parcialidad del nombrado está comprometida”, recoge el informe jurídico.

El Gobierno local apuntó en el debate plenario que los candidatos presentaron recursos una vez pasado el primer examen y no al publicarse las bases. El BNG replicó que lo hicieron “cuando empezó a haber sospechas de chanchullo”.

Los aspirantes denunciaron que uno de los candidatos, el que mejor nota sacó en la primera prueba, “es hijo de un policía local de Culleredo”, y en solo mes y medio pasó de tener una calificación de poco más de un 3 en un examen anterior a obtener en el de Culleredo “la máxima nota, con un 9,33”.

Rehabilitar Fonte da Balsa

La Corporación cullerdense aprobó ayer por unanimidad la moción del BNG para solicitar a la Xunta la declaración de Fonte da Balsa como Área de Rehabilitación Integral (ARI), lo que permitiría obtener fondos para su renovación en zonas comunes y edificios.

La propuesta del PP para restaurar la obra del artista local José Rey, dar visibilidad a su obra y realizarle un reconocimiento salió también adelante. PP, BNG y Alternativa votaron a favor y el PSOE se abstuvo.