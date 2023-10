Miguel Golmayo, muralista: “El mural de Bastiagueiro es una alegoría de cómo confluyen juntos la tierra y el mar”

El muralista e ilustrador Miguel Golmayo (Oleiros, 1982) acaba de finalizar una nueva pintura mural al borde de la playa de Bastiagueiro, en la que también ha colaborado el ilustrador David García López. La obra representa a una pareja de enamorados rodeada por un conjunto surrealista de animales característicos de la fauna de Oleiros. Golmayo concibe este mural —el más grande que ha realizado hasta la fecha, pues ocupa alrededor de 300 metros cuadrados— como una representación de la confluencia entre la tierra y el mar, simbolizados por la pareja, y como homenaje íntimo a su esposa, fallecida de cáncer hace un año. Los trabajos de Golmayo se pueden consultar en su página web www.miguelgolmayo.com o en su cuenta de Instagram @magiperillo; los de García López se pueden ver en su cuenta, también de Instagram, @littlepru.

¿Cómo se inició en el mundo de la ilustración y el arte?

Mi padre, aunque era funcionario, siempre se dedicó en sus tiempos libres a pintar cuadros, así que me viene un poco de familia. Mi trabajo a tiempo completo es como diseñador gráfico, pero lo compagino con la realización de murales a particulares y empresas y con algún trabajo de ilustración. Ya lo llevo haciendo casi diez años.

¿Cómo es el muro en el que ha trabajado en Bastiagueiro?

Estamos haciendo un mural de gran formato casi en primera línea de playa. Es un muro de alrededor de 300 metros cuadrados, aunque se podría decir que son tres muros en uno, porque son tres tipologías diferentes de pared. Esto ha dificultado un poco el trabajo, porque tuvimos que preparar todo la superficie y limpiar el muro. La parte más alta mide diez metros y luego va bajando hasta llegar al metro y medio, pero de largo tiene como unos 110 metros.

¿Qué tipo de pintura mural han realizado?

Lo que hemos representado en el mural de Bastiagueiro es una alegoría de cómo confluyen juntos la tierra y el mar, que se unen en dos figuras gigantes, un hombre y una mujer que simbolizan la parte terrestre y la marítima. Como el muro es tan largo, hicimos una especie de paseo en el que se van viendo diferentes animales de la fauna autóctona de Oleiros, aunque hay otros que no lo son. En la parte que representa el mar hay también fauna marina. Este mural tiene para mí un punto personal, porque yo crecí en Oleiros y la playa de Bastiagueiro tiene mucho sentido para mí. Las dos figuras humanas son un retrato mío y de mi mujer, que falleció hace un año de cáncer, y quería homenajearla aquí.

Su obra tiene una fuerte inspiración surrealista, ¿qué es lo que le llama la atención de ese movimiento artístico?

Me gustaría que cuando alguien fuese a ver mi obra notase un cierto escape de la realidad desde un punto de vista positivo. Mis cuadros suelen contener animales mucho más grandes que las ciudades que construimos o que nuestro entorno humano. Me gusta verlos desde un punto de vista más majestuoso, porque me atraen lo entornos naturales y el hecho de poner a los animales como protagonistas de mi obra. He recibido influencias de Dulk, un artista valenciano muy reputado que me gusta mucho y que tiene una imaginación que admiro. En general, el surrealismo siempre me ha llamado la atención.

¿También hay surrealismo en el mural de Bastiagueiro?

Creo que el surrealismo es un elemento protagonista porque le hemos dado personificación a los animales, añadiéndoles complementos. Por ejemplo, hay una rana con pipa y sombrero, un zorro con gafas o un elefante con paracaídas. El Concello nos pidió un tema que fuera amable con el entorno y me surgió la idea de hacer animales personificados que fuesen también divertidos para la gente que vaya a pasear por Bastiagueiro. Siempre me ha gustado meter ese tono fantástico y surrealista en mi obra. Aunque tengo un trabajo sedentario de oficina relacionado con el mundo del diseño, realmente mi escape es el arte y la ilustración.

Siendo usted de Oleiros, imagino que ya habrá realizado otros murales en el concello.

Sí, tengo varios murales en Oleiros. Hay uno en el parque de los patos de Santa Cruz, en el que retraté a los patos que allí habitan; tengo otro cerquita que se llama Paseo en bicicleta, que también tiene animales personificados que van en bicicleta, todo en tonos monocolores; en la rotonda del Che Guevara tengo otro... Hay unos cuantos repartidos por el Concello, aunque este es el más grande que he hecho y ha requerido mucha ayuda. Mi compañero David García López, que es ilustrador, me ayudó desde el principio con la conceptualización. El mural lo hemos hecho entre los dos, porque él estuvo allí desde el primer día. Es un ilustrador muy bueno y, aunque en murales no tenía mucha experiencia, ha hecho un trabajo excepcional. Muchas de las figuras las ha pintado él. Haremos más cosas juntos seguro.

¿Qué futuros proyectos tiene en mente?

Ahora mismo tengo un par de retratos pendientes de terminar, y pronto iré a hacer una colaboración con un libro infantil, aunque todavía tengo que hablar con la autora, porque he estado inmerso en el mural y no he podido hacerlo. Espero que en el futuro haya muchos más proyectos.