Juguetes ‘vintage’ y envases de la época franquista, lo que el mar devuelve a Arteixo

El vertido al mar de millones de pélets de resina plástica procedentes de un barco mercante que perdió parte de su carga frente a las costas portuguesas el pasado 8 de diciembre ha despertado toda una corriente de concienciación medioambiental que no se veía desde el naufragio del Prestige en 2002. A pesar de la alarma social que ha suscitado este vertido, lo cierto es que los restos de redes de pesca, plásticos o colillas son residuos más que habituales en las costas gallegas y, por desgracia, ya forman parte del entorno de muchas playas de la comunidad.

El escritor arteixán Xabier Maceiras conoce muy de cerca esta realidad. Además de haber publicado una decena de libros sobre la historia local de Arteixo y la comarca de Bergantiños, lleva más de 30 años recorriendo las playas del municipio para limpiarlas de los residuos que arrastran la marea y los ríos. “Sempre me gustou andar ás crebas. Cando era cativo pasaba a mañá co meu avó, que ía traballar ás leiras que tiña en Alba, e antes de volver para casa sempre iamos á praia para ver que traía o mar. As primeiras ventás da miña casa actual estaban feitas coa madeira que o meu avó trouxera da praia” relata el escritor.

Un grave problema medioambiental

Maceiras conserva una amplia muestra de material hallado en la playa, desde juguetes y botellas de lejía de finales de los 60 —que el escritor encontró entre las dunas hace apenas unos años— hasta varias decenas de mecheros, bolsas de leche con la inscripción “La Coruña y El Ferrol del Cuadillo” e incluso alguna bala de cuando la Guardia Civil realizaba prácticas de tiro en Arteixo. “Non sei se os gardo por nostalxia ou porque me fan reflexionar sobre a gran problemática medioambiental que temos co plástico”, señala Maceiras, que en en su blog Crónicas de Arteixo ha dedicado varias entradas a esta difícil cuestión.

A pesar de su particular colección de objetos curiosos y antiguos, lo cierto es que lo que más ha recogido Maceiras a lo largo de estos años han sido kilos y kilos de residuos contaminantes, como botellas, aparejos de pesca, bastoncillos para los oídos o bolitas de plástico muy similares a los pélets que estos días inundan las costas. “Todos os anos organizo unha actividade co colexio Ponte dos Brozos na que imos á praia para recoller lixo, e co que atopamos formamos unha palabra, como ‘AXUDA’ ou ‘SOS’. É un xeito de concienciar ás novas xeracións”, explica el escritor. “Tamén colaborei nalgunha ocasión con RetoqueRetro, un colectivo que fai arte co lixo recollido nas praias”.

Maceiras también guarda en la memoria alguna anécdota curiosa, como la de una batea que viajó desde las costas de Florida hasta la playa de Alba. Gracias a la etiqueta identificativa que portaba, el técnico de Medio Ambiente del Concello, Xabier Varela, pudo contactar con la entidad responsable, una factoría del gobierno de Estados Unidos que se dedicaba a la cría de crustáceos en Miami. “Parece ser que a entidade sufría de vez en cando perdas de ese tipo de elementos cando había temporais. Non era a primeira vez que o reportaban”, explica Varela.

Aunque la mayoría de los residuos que acaban enterrados en la arena provienen del mar, hay otros muchos que arrastran los ríos. Ocurre así, por ejemplo, en la mencionada playa de Alba, donde el río Arteixo arrastra multitud de basura procedente del polígono de Sabón. En un breve paseo por este arenal se puede constar la presencia de gran cantidad de latas de cerveza, zapatos, bolsas y hasta botellines rellenados con orines. Un problema medioambiental del que ninguna administración parece hacerse cargo.