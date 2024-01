La basura que convive con los pellets en las playas de A Coruña

El plástico en las playas y el mar que estos días sensibiliza a Galicia por la amenaza que representa para el medio ambiente es un residuo más que habitual en las costas coruñesas y del resto de la comunidad. El vertido de millones de pellets de resina procedente de un mercante que perdió parte de su carga en aguas de Portugal ha despertado una corriente de concienciación social y también desatado un enfrentamiento político en torno a la gestión de la alerta medioambiental coincidente con el periodo electoral que no suelen manifestarse cuando de los arenales gallegos se retiran de forma colectiva toneladas de residuos, entre ellos mucho plástico que se mantiene indefinidamente en el mar para riesgo de su fauna o permanece largo tiempo en la arena. Redes y restos de pesca, toallitas desechables, bastoncillos para los oídos, colillas e infinidad de artículos hechos de plástico (envases, juguetes, muebles) aparecen en todas las jornadas de limpieza convocadas por agrupaciones ecologistas o de manera voluntaria. Es la basura —no solo los pellets— que trae el mar.

La recogida de residuos en playas forma parte de la actividad de Adega, Mar de Fábula, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife, WE Sustainability y otras asociaciones ecologistas. Esta última, fundada en 2009 en A Coruña, ha realizado casi 400 limpiezas, la mayoría en la costa gallega, con Orzán, Riazor, Bens, O Portiño, Santa Cruz y Santa Cristina como arenales habituales; al principio con unos pocos voluntarios apuntados, con el tiempo con cientos. Estima la entidad que en una hora una persona recoge entre cinco y diez kilos de basura; “si van cien, con recogida máxima podemos llegar hasta la tonelada”.

“Lo que más se encuentra al limpiar son redes y material de pesca. Son redes degradables, y a veces aparecen las llamadas redes fantasma, marañas de red que pesan mucho, son casi invisibles a la luz del día y se pueden enredar en arrecifes o flotar en mar abierto y atrapar peces y otros animales”, cuenta Elsa Astor, responsable de la gestión de plataforma de WE Sustainability. “Los plásticos son frecuentes, se degradan mucho en mar y en zona de rocas y expuestas al sol; las partes más pequeñas y degradadas no desaparecen. También suele haber muchas toallitas y mascarillas en Bens”, añade. Astor recuerda que la acumulación de residuos no biodegradables en el litoral de A Coruña llega a la red de saneamiento y “le cuesta a la depuradora unos 300.000 euros al año”, como apuntaron los responsables de la EDAR de Bens en 2021.

Los pellets son “la materia prima de la que surge el plástico”, recuerda Óscar Vales, cofundador de WE, y suponen un peligro “que se produce todos los días” en las costas gallegas. “Es petróleo también. El mar está escupiendo plástico continuamente y las playas dan asco. La gente se sorprende ahora de la cantidad de pellets que aparecen, que son muchísimos, y en este caso hay responsabilidades empresariales y políticas, pero el mar está castigado por los muchos residuos que contiene”, alerta Vales.

Son testigos de ese gran vertedero abierto los miles de voluntarios que han participado con WE en las limpiezas que hasta ahora han promovido. Cuenta Astor que "el 90% de los inscritos" son mujeres, con predominio de ciudadanas de "mediana edad tirando a joven", pero con asistencia de adolescentes, jubilados y "familias que llevan a sus hijos pequeños". Se han apuntado también colegios como Santo Domingo, Compañía de María, Grande Obra y Salesianos. Personal de WE les facilita guantes reutilizables, bolsas y chalecos.