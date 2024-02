El Concello saca a subasta cinco solares para vivienda libre en Mera, Oleiros y Perillo

El Ayuntamiento de Oleiros saca a licitación cinco parcelas para la construcción de vivienda libre valoradas en 2,3 millones de euros. Los promotores interesados pueden presentar ofertas hasta el 20 de marzo a las 23.59 y deben hacerlo de modo electrónico a través de la plataforma de contratación.

Los terrenos, plurifamiliares, se adjudicarán por subasta. El Concello saca esta convocatoria después de no recibir ninguna oferta para los tres solares que subastó, en los que se podían construir 54 pisos protegidos. Las parcelas que ahora salen a subasta están situadas en las parroquias de Oleiros, Perillo y Serantes.

Una parcela ubicada en el SUD-1 de Cividáns, en el núcleo de Mera, está valorada en 888.606 euros (IVA incluido). Dos suelos ubicados en el sector residencial de A Rabadeira salen a subasta valorados uno en 252.247 euros y otro, en 547.498 euros. Un terreno situado en el POL-15 Neira Vilas, en Corredoira das Viñas, Perillo, sale con un precio de 494.092 euros y un proindiviso en Mera está valorado en 155.888 euros.

El alcalde, Ángel García Seoane, augura mayor éxito a esta convocatoria de suelo para vivienda libre que a la de terrenos para vivienda protegida, que quedó desierta, aunque avanzó que volverán a sacar a la venta esas parcelas. “Los promotores, mientras haya para vivienda libre y puedan construir, no quieren de protección porque ganan mucho más con la vivienda libre, es una realidad. Tienen que hacer viviendas de protección el Estado y la comunidad autónoma”, defendió ayer el regidor en declaraciones a una radio local. Y añadió: “En Galicia las viviendas libres tienen mucha más aceptación. Una vivienda libre, un piso, como mínimo son 280.000 o 300.000 euros y una protegida, 180.000. Los constructores no son empresarios, no están metidos a políticos”, reflexionó Seoane.

El Concelllo anunció a principios de febrero que sacaría las tres parcelas para vivienda protegida a venta directa, después de que ningún promotor ni cooperativa se interesara por los suelos, licitados por 7 millones de euros en total. El pliego de estipulaba que si la convocatoria quedaba desierta o con alguna parcela sin vender, el Concello podría sacarlas a venta directa en el plazo de un año. Los solares se encuentran en As Viñas (Perillo), Cividáns (Mera) y en la urbanización del campo de golf de Xaz (Dorneda)