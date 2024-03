En Aarau, como en Pastoriza

“Me llena el pecho de orgullo poder representar el nombre de Pastoriza en el mundo futbolístico”, se sincera el jugador hispano-suizo, Loris Benito. El futbolista internacional con la selección helvética, ahora en las filas del Young Boys de Berna, nunca rehúsa de sus raíces maternas en la parroquia arteixana de Pastoriza, a la que acude con frecuencia cuando el calendario de competición le da un respiro. Y, si no goza de la oportunidad de volver a la parroquia, la parroquia va a él. Una veintena de jugadoras, la mayoría del SCD Pastoriza, han disfrutado durante esta Semana Santa de un intercambio cultural y deportivo en el país alpino organizado por Mariluz Souto, la madre de Loris.

El jugador suizo firma a una jugadora de la SCD Pastoriza. / LOC

“La idea nació del club de Pastoriza. Se pusieron en contacto con mi madre y ella se encargó de la estancia aquí y de organizar los días, eventos y lo que iban a hacer”, explica el futbolista. Él, cuenta, ha tratado de involucrarse dentro de sus posibilidades al compaginarlo con su día a día en el mundo del fútbol. “Me meto donde puedo”, apunta.

Durante esta estancia de cinco días, las jugadoras del club arteixán estuvieron acompañadas por el coordinador de fútbol base de la SCD Pastoriza, Pablo Pérez. Se instalaron en la ciudad de Aarau, donde está asentada la familia Benito Souto. Tuvieron la posibilidad de visitar en Berna, la capital del país, el Wankdorf Stadion, el feudo del Young Boys, donde juega Benito. Antes, conocieron las instalaciones centrales de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) en Zurich.

En Aarau también se calzaron las botas y pudieron participar en entrenamientos y partidos con las compañeras del equipo local de la ciudad. “El fútbol femenino está creciendo en Suiza. En 2025 tenemos aquí el Europeo y cada club de primera división cuenta con equipo femenino”, relata Loris Benito.

Aunque ahora está en horas bajas por una lesión en el ligamento cruzado, él se muestra siempre “orgulloso” de lucir el nombre de Pastoriza y de ser un referente para las jugadoras y jugadores de Arteixo. “Con la carrera que he tenido, siempre me he sentido muy orgulloso de portar el nombre de Pastoriza y de las raíces de mi familia materna”, recalca.

Una visita a casa “siempre en la mente”

“Siempre tengo en la mente hacer una visita a Pastoriza”, reconoce Loris Benito. El futbolista suizo lamenta que el calendario cargado de partidos en los últimos años, entre las competiciones de clubes y los torneos en verano con la selección suiza, le han condicionado a la hora de poder regresar a su otra casa en Arteixo. “Me encanta ir a Pastoriza para, luego, regresar a Suiza y arrancar el año con energía”, asegura. “En los últimos años, he podido volver menos, pero antes sí que podía más y paseada por las calles con los amigos”, añora Loris Benito. La severa lesión que sufrió en febrero también le dificultará este verano la posible vuelta a casa. “Tendré que pasar unas semanas fuera de Suiza para seguir la rehabilitación, por eso no tengo planeado el viaje a Pastoriza por ahora”, apunta el futbolista. En los últimos años, aprovecho las visitas para realizar campus de fútbol en colaboración con el club al que ahora recibe en su casa en Suiza.

“Los idiomas facilitan mucho en el fútbol”

Como hijo de emigrantes, Loris Benito reivindica la ventaja que le ha supuesto el dominio de varias lenguas a la hora de desarrollar su carrera. “Los idiomas te facilitan mucho en el mundo del fútbol”, señala. “Entre español, italiano, francés, alemán e inglés, ya te lo pone todo más fácil a la hora de fichar por un club nuevo y poder comunicarte con los compañeros dentro del campo”, reconoce. Él, además de los tres idiomas oficiales en Suiza, presume de poder expresarse con total fluidez en castellano.

