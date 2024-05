Un ‘jardín-mirador’ con mucha historia: el tributo de Ponte do Porco a Vales Villamarín

El Concello de Paderne inaugurará hoy un “jardín-mirador” en Ponte do Porco, a orillas del Lambre, en recuerdo del historiador y cronista de Betanzos, Francisco Vales de Villamarín. Este rincón, que ofrece unas vistas únicas del estuario, alberga desde hace 41 años el único monumento en tributo del creador del Anuario Brigantino existente en la comarca de As Mariñas.

El monolito en recuerdo a Vales, remozado tras años de abandono. / Antares Pérez

Este monolito, instalado en 1983 gracias al tesón de los vecinos, ha pasado desapercibido durante años. Y es que la falta de cuidado y mantenimiento deslucieron este hito, coronado por un sentido y breve mensaje en reconocimiento del “historiador ilustre de esta comarca”.

El Concello de Paderne ha hecho realidad al fin la demanda de los vecinos de Ponte do Porco y ha recuperado este monolito y acondicionado el entorno con bancos y un nuevo firme que invita al visitante a hacer una parada en el camino y conocer la historia que esconde este pequeño rincón a caballo entre los ayuntamientos de Miño y Paderne.

Y es que la intervención incluye un detalle que recibiría con especial deleite Vales Villamarín, que tanto empeño puso en recuperar la historia de la comarca de As Mariñas. Se trata de un panel ilustrado con fotografías antiguas de Ponte do Porco que da a conocer episodios poco conocidos de esta localidad. Entre otros, narra cómo el empeño de los vecinos salvó una de las cabezas de jabalí del puente o ese accidente en alta mar que obligó a modificar la ruta de La Sensible y sentó a la mesa del ya desaparecido mesón de Ponte do Porco a dos futuros presidentes de EE.UU, John Adams y su hijo, John Quincy.

La inauguración de este pequeño jardín-mirador congregará hoy a las 13.00 horas en Ponte do Porco a integrantes de la Real Academia de Belas Artes, del Concello y de la familia de Vales Villamarín. En concreto, al secretario de la Academia, Felipe Senén, al cronista oficial de Paderne, José Raimundo Núñez Lendoiro; al hijo del historiador, José Domingo Vales, y al alcalde, Sergio Platas.

Intervendrá en el acto una persona que jugó un papel clave en la creación de este jardín-mirador y en la instalación del monolito hace 41 años. Se trata de Emilio Vila, un vecino de Ponte do Porco, que prefiere mantenerse en un segundo plano, y que en 1983, en representación de los vecinos, se puso en contacto con la Dirección General de Carreteras y la Real Academia para proponerles este “homenaje sencillo, pero muy sentido” a Vales Villamarín en el espacio bajo el nuevo puente.

No fue su única contribución al paisaje de Ponte do Porco. Vila y su mujer rescataron en 198 la escultura en recuerdo a Fernán Pérez de Andrade O Boo, olvidada en un taller tras suspender en 1963 la duquesa de Alba su presencia en el acto de inauguración. Otra historia que Miño da ahora a conocer con paneles a escasos metros del mirador.

