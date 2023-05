Se marchó uno de los mejores entrenadores del fútbol español, una leyenda del futbol en cuanto a jugador y entrenador, un líder carismático, con gran capacidad de trabajo y grandísimas cualidades. Y luego está la parte humana, que puedo poner por encima de todo porque conozco a Arsenio en cuanto a honorabilidad, sencillez, honradez y sacrificio. Era una persona humana líder.

Para mí, bajo mi perspectiva, no tengo ninguna duda de que la figura de Arsenio Iglesias es la más importante en la historia del club. El Deportivo es conocido por la historia que hizo durante muchos años pero también es conocido por la figura de Arsenio, y eso lo dice todo.

Actualmente, con los adelantos técnicos que hay, creo que sería muy importante para la gente joven recordar un poco lo que fue la figura de Arsenio como jugador y como entrenador en los diferentes momentos de la historia, tanto en situaciones grandes del Deportivo como en las pequeñas. Siempre fue el mismo. Transmitió unos valores muy buenos, inmejorables, y me parece bueno que todo el mundo conozca esos valores.

Compartimos muchos momentos juntos y tengo muchísimas anécdotas, infinidad, así que no me puedo quedar solo con una. He convivido con él tantas veces y tantas cosas, que la lista de anécdotas sería interminable. Viajes, hoteles, partidos, banquillos, vestuarios… Yo era una esponja que trataba de empaparme de todo lo que él suponía. Le estaré eternamente agradecido.