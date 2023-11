Cuanta más edad tiene el trabajador, más complicado resulta encontrar trabajo desde una situación de desempleo. Por esto mismo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha habilitado una ayuda extra de 480 euros.

Sin embargo, tiene un requisito esencial que acota bastante quienes pueden pedir la ayuda y quienes no.

A quién va dirigida la ayuda de 480 euros del SEPE

La ayuda del SEPE va dirigida a personas mayores de 45 años sin cargas familiares y sin hijos menores de 26 años. Si los hijos tienen más de esa edad, deberán demostrar una minusvalía de al menos el 65% y estar bajo la responsabilidad de la persona beneficiaria de la ayuda.

Además, la duración máxima de la ayuda es de 6 meses, por lo que la persona debe encontrar empleo antes de que termine este periodo. Si eso no sucede, deberá acogerse a otra ayuda extraordinaria del SEPE: la Renta Activa de Inserción (RAI), que además posee los mismos requerimientos que esta.

Requisito esencial de la ayuda del SEPE

El requisito único e indispensable para la concesión de esta ayuda es que el beneficiario haya finalizado la prestación contributiva de desempleo.

No basta con asegurarlo, si no que ha de acreditarse que la persona ha estado cobrando el paro, que lo ha agotado y que mantiene su inscripción como demandante de empleo un mes después. Además, no debe rechazar ninguna oferta de colocación.

Requisito extra para la ayuda

Para evitar problemas de desigualdad, la persona debe demostrar que las rentas percibidas son inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Es decir, los ingresos del beneficiario no pueden ser superiores a 810 euros al mes. Si todo está en orden, el SEPE podrá conceder la ayuda extraordinaria de 480 euros.