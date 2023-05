La cantante Amaia Montero, de 46 años, hizo saltar todas las alarmas al hacerse público su estado de salud mental hace unos meses. No obstante, Gonzalo Miró, presentador y expareja de la artista, quiso restar importancia al asunto con un mensaje tranquilizador: “Son trabajos que solo se ve el éxito y la parte positiva, pero no siempre se está bien anímicamente. Es imposible estar siempre en la cresta de la ola y yo no le daría más importancia”.