Tamara Falcó confiesa el peligroso método que utilizaba Isabel Preysler para que sus hijos no molestasen

Una vez más Tamara Falcó ha mostrado su faceta más natural en 'El Hormiguero' y ha hablado sin pelos en la lengua sobre una de las anécdotas de su infancia en la que su madre Isabel Preysler en la protagonista.

Acostumbrada a largos viajes desde muy pequeña, Tamara le ha explicado a sus compañeros de programa que su madre tenía un pequeño 'truco' para que ella y sus hermanos se portaran bien en los viajes. "Para que no molestásemos al resto del avión, mi madre nos daba unas gotitas. Una vez, viajamos a Marbella. Cuando nos íbamos a bajar del tren, nos dimos cuenta de que no había forma de despertar a Ana (Boyer). Empezaron a golpearla para ver si reaccionaba y nada", ha explicado la colaboradora entre risas.

Un 'truco' que podía haber acabado muy mal

La extraña petición de Íñigo Onieva a Tamara Falcó cuando llega a casa: "¡Qué horror!" / A3

"Fue entonces cuando mi madre le preguntó al tío Miguel cuántas gotas le había dado. Le dijo que 'las que me habías dicho, 18'. Pero no tenía que haberle dado 18, eran 8", añadía reconociendo que era una práctica de lo más habitual en su madre.

Con muchas ganas de comenzar una nueva vida al lado de su marido Íñigo Onieva en su nuevo ático de Puerta del Hierro, Tamara también ha comentado una pequeña 'manía' de su pareja. Durante el debate, la Marquesas de Griñón reconocía que su recién estrenado marido no aguanta los pendientes de aro. "Tiene como una especie de fobia. Cuando me los pongo me dice: '¡qué horror!", comentaba luciendo unos pequeños de aros dorados los cuales se quitaría nada más llegar a casa.