Newsletter 4 | Desenredando la tecnología

Te doy la bienvenida a la edición #4 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos.

💡 El tema de la semana

Ayer fue mi cumpleaños.

La semana pasada mi pareja me estaba buscando mi regalo en internet.

Entró en una página web, pagó y no ocurrió nada.

Volvió a hacer la compra y tampoco.

Repitió la operación y lo mismo.

Ahí ya dudó.

Estaba con el móvil y ahí es más complicado saber si la url de la página es rara.

Al final no hubo problema.

Solo fue un susto y no le quitaron nada de la cuenta, pero estuvo nerviosilla un par de días.

Mediodía de agosto de 2019.

Estaba tumbado en el sofá viendo un partido de la selección española de baloncesto.

Era del Mundial de China, que España ganó tras vencer en la final a Argentina.

En la mitad del partido me salta una notificación en el móvil.

“Acaba de hacer una compra por 19,5 euros en la pizzería xxxxx”. No me acuerdo del nombre del sitio.

Vaya, ya me han hackeado la tarjeta.

Vas a creer que soy un torpe porque en la segunda edición de Desenredando la tecnología te conté la historia de cuando me hackearon la cuenta de Amazon y 'compré' artículos por 200 euros.

Una persona consulta su teléfono móvil. / L. O.

Me perdí el resto del partido.

Lo primero fue apagar la tarjeta y rechazar el pago.

No me hicieron más cargos.

Aunque no me apuesto nada, creo que el hackeo se produjo cuando compré por web dos noches en un hotel cercano a la playa de las Catedrales.

Me da que no era muy segura.

¿Cómo hubiésemos evitado el susto mi pareja y yo?

Con una tarjeta virtual.

Desde que ‘compré’ la pizza mientras veía a Gasol, cuando quiero adquirir algo por internet siempre utilizo una tarjeta virtual.

En mi caso, tengo Abanca (aviso, no es publicidad subliminal) y el servicio es gratuito.

El sistema es muy sencillo.

Entras en la app del móvil, en el apartado de tu tarjeta ‘normal’ y ya aparece la opción de crear una virtual.

Ingresas el nombre que le quieres dar a la tarjeta, eliges un color para distinguirla del resto, la cargas con el dinero que desees y le pones el tiempo que quieres que esté activa (en el caso de Abanca deja uno o dos meses).

Al momento te crea la tarjeta virtual con su número, fecha de caducidad y el código de seguridad.

Es decir, si yo quiero comprar un par de entradas para un concierto que valen 100 euros, creo la tarjeta virtual con esa cantidad.

Ese sería el dinero máximo que puedo gastar, ni un euro más, ya que no funciona a crédito como las otras.

Para cada una de las compras que hago por internet (que son bastantes) siempre utilizo una tarjeta virtual.

Y solo la cargo con la cantidad que voy a utilizar.

Así, si me la hackean, no tiene saldo porque ya me lo he gastado.

Y en el caso de que tuviese fondos en la tarjeta virtual solo sería la cantidad que tenga en la tarjeta (pongo siempre la cantidad justa de cada compra), no todo el que tenga en la cuenta.

Así que, si no usas tarjetas virtuales es un buen momento para hacerlo.

Nunca se sabe si algún día tendrás un problema.

Todas las entidades cuentan con este servicio.

Mira bien porque he visto que hay quien cobra una pequeña comisión.

Mi pareja ya ha hablado con su banco y ya tiene una.

El regalo que me hizo acertó.

📰 Noticias

En esta sección no suelo incluir noticias que publico en el periódico, pero en la última semana ha dado la coincidencia de que he escrito dos sobre tecnología.

✔️ La primera es que Galicia es la segunda comunidad en la que más crece la implantación de dispositivos conectados a internet.

La verdad es que ha tenido más visitas de las que me suponía.

Quizá ha ayudado el mapa de calor que acompaña a la información con las zonas de España en las que hay más cacharros conectados a internet.

✔️ La otra información es de una empresa coruñesa PhotoIlike, que ha desarrollado un producto con el que, mediante inteligencia artificial, optimiza anuncios de viviendas con solo modificar el orden de sus imágenes y así conseguir más ventas.

📚 Zona de lectura

“En este artículo expreso mi frustración por la gestión del tiempo en la era digital, sobre todo, del exceso de correos electrónicos y la demanda de inmediatez que están afectando mi equilibrio entre la vida personal y profesional. Las redes sociales y herramientas digitales fomentan la adicción y distracción. Está en nuestras manos poner fin a esta locura”.

Así arranca Wajari Velásquez uno de sus últimos artículos de su blog en el que analiza el problema con la gestión del tiempo que tenemos los que trabajamos en algo relacionado con el mundo digital.

🛠️ Los recursos

✔️ Piggy.to es una de las últimas herramientas que estoy probando para mis redes sociales.

Introduces una pequeña descripción y te crea una imagen vertical con un texto para, por ejemplo, compartir en las stories de Instagram.

Para obtener tu Piggy tienes que introducir tu correo.

Te llega al momento a tu email.

Tiene versión web y app. Solo en esta última puedes editar el resultado.

✔️ Hasta que el otro día encontré esta herramienta tengo que reconocer que no sabía lo que era la lectura biónica.

Es un método que pone en negrita las primeras letras de cada palabra, con lo que, aseguran sus inventores, se mejora la velocidad de lectura.

Según explican, leemos solo las letras resaltadas y el cerebro completa el resto de la palabra con lo que se aumenta la velocidad de lectura.

Tiene versión web y app.

Puedes pegar un texto, subir un archivo o incluir una url de una web.

El resultado lo envías a tu Kindle o lo guardas como PDF o Epub.

Un ejemplo de la lectura biónica con esta herramienta. 👇👇

Ejemplo de escritura biónica / L. O.

🔢 El dato tecnológico

289

Son los millones de móviles que se vendieron en todo el mundo entre enero y marzo de este año, según el informe 'Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker' elaborado por la consultora IDC.

El estudio también destaca que el gigante surcoreano Samsung recuperó en el primer trimestre de 2024 la primera posición entre los fabricantes de teléfonos inteligentes que en 2023 le había arrebatado la estadounidense Apple.

💥 Mi recomendación

Desde hace algo más de un año no paramos de escuchar dos palabras: inteligencia artificial.

Y los avances en este campo son tan rápidos que es imposible estar al tanto de todas las novedades.

La única manera que he encontrado, por ahora, es suscribirme al canal de YouTube de Dot CSV.

El canario Carlos Santana es el mejor divulgador de inteligencia artificial que hay en estos momentos en España.

Cuando quiero saber las últimas novedades sobre la IA, su canal de YouTube es la gran referencia.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Jueves, 18 de abril | 19.30 horas | Meetup de WordPress | Wecko (Novo Mesoiro)

🌐 Miércoles, 24 de abril | 16.30 horas | Galicia Podcasting Summit | Accede Papagayo

🌐 Miércoles, 24 de abril | 19.30 horas | ¿Qué RFC me estás contando? | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Jueves, 25 de abril | 19.30 horas | Diseño Ético en la Era Digital: ¿Qué Estamos Creando? | Sngular

🌐 Jueves, 25 de abril | 19.30 horas | 31º Coruña Bloggers | Fundación ONCE en los Cantones

🌐 Sábado, 27 de abril | 18.15 horas | Python y Birras | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 10 min.

Hasta el próximo jueves.

