Los dueños de perros no pueden llevar a sus mascotas a las playas de la ciudad en verano, desde que se abre la temporada de baño el 15 de junio hasta que se cierra el 15 de septiembre. El Gobierno local, por medio de la alcaldesa primero y de la concejal de Medio Ambiente después, anunció hace un año y medio que estaba trabajando en un proyecto para que al menos en una playa de A Coruña, la cala de Bens, sí estuviera permitido el paso a los perros con sus propietarios durante todo el año. El plan incluía también la recuperación del arenal para el baño. Pero ese plan parece haber quedado en el cajón porque el Ayuntamiento no tiene previsiones para esta playa y, consultado por este periódico, no ha respondido.

La playa de Bens no está habilitada para el baño, por lo que allí nunca hay socorristas. La calidad de las aguas en el lugar no es buena y la presencia de varias industrias en su entorno ha provocado no pocas veces que los vertidos contaminantes llegasen a la arena y al mar. Las olas, además, traen numerosos residuos a la orilla que se acumulan. Consciente de este hándicap, la concejal de Medio Ambiente, Esther Fontán, comentó a este periódico en enero de 2021 que preveía abordar la situación de la cala con la compañía Repsol con el propósito de conseguir que el arenal pudiera tener uso compartido entre personas y mascotas durante todo el año. Ni una parte ni otra han avanzado progresos sobre este asunto.

La alcaldesa, Inés Rey, había manifestado antes en un pleno infantil, en una respuesta a la propuesta de los alumnos de un colegio, que el Concello no podía permitir la presencia de perros en las playas de la ciudad, ya que todas tienen bandera azul. Añadió que, debido a esta limitación, el Gobierno municipal iba a trabajar en el saneamiento de la cala de Bens para que este arenal sí pudiera tener ese uso mixto.

Balizas en O Parrote para la nueva zona de baño

La temporada de baño este verano arrancará el próximo 15 de junio con una nueva zona abierta, no playera, para todo bañista que desee darse un chapuzón: la dársena de O Parrote. El balizamiento de la zona se puso ayer en marcha y el lugar será visitado hoy por la alcaldesa, Inés Rey, que el mes pasado informó de que el Concello acotaría un área frente a las instalaciones de La Solana para que a partir de junio se pudiera utilizar para el baño. Las aguas de O Parrote han sido analizadas para comprobar su calidad, pero el Gobierno local aún no tiene los resultados. Desde el día 15 cualquier persona podrá bañarse en la zona siempre que no nade más allá de los márgenes marcados por las balizas y siga las instrucciones determinadas que señala un cartel instalado en uno de los accesos al agua, que ayer estaba cubierto. Parte de los socorristas de la empresa Top Rescue que también desde el 15 de junio, y hasta el 15 de septiembre, formarán el equipo de vigilancia y salvamento de las playas de la ciudad tendrá funciones en O Parrote para atender a los bañistas en caso de que fuera necesario. El resto de socorristas se repartirán por los arenales de Orzán, Riazor, Matadero, As Lapas, San Amaro y Oza. La Solana también colaborará con el Concello por el uso de alguna instalación si cualquier emergencia lo requisiese. La habilitación del baño en la dársena de O Parrote este año permitirá que el próximo verano la zona cuente además con una plataforma para bañistas y con otros servicios, proyecto anunciado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poco antes de dejar la presidencia de la Xunta.