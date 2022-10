El auge del vinilo en A Coruña: Una fiebre a 33 revoluciones por minuto

En la última feria del disco organizada en la ciudad en el hotel Hesperia, donde los aficionados podían comprar y vender ejemplares y revolver en cajas entre miles de obras nuevas y antiguas, había muchos más vinilos que CDs. El mismo panorama ofrecía el mercado del disco del festival Noroeste en la plaza de San Agustín en agosto pasado. Porque si el vinilo ha resistido el apogeo de un CD que en la última década se ha desinflado, vencido por las plataformas y formatos digitales de la actualidad, es por la pasión incondicional de sus oyentes, los que los compran con distinta frecuencia y los que los coleccionan sin moderación.

Hoy crece la oferta en la ciudad, como demuestra la aparición de tiendas como La Galleta Records o 7 pulgadas (por no decir el aumento de estanterías dedicadas a vinilos nuevos o reeditados en algunas superficies comerciales) o la existencia de mercadillos, como el de Nonito Pereira Rey, donde se pueden encontrar rarezas, frivolidades y música de culto que una vez fue registrada en acetato en cualquier rincón del planeta.

La aparición de este tipo de mercados, gran parte online y provistos de vastas cantidades de vinilos que en pocos días pueden cruzar océanos, y la devoción por un formato que permite escuchar la música con mayor calidad, explican según los vinilófilos consultados por este periódico por qué el LP mantiene tan buena salud. Incluso bandas con apenas música en circulación se lanzan a publicar sus primeras canciones en vinilo, aunque el proceso no resulte tan fácil. Por amor a la aguja de la que sale el poder evocador de la música.

Nonito Pereira Rey, coleccionista y comerciante: “La aparición de mercadillos en internet ha facilitado el acceso a casi cualquier LP”

Si sabes cuántos discos tienes, es que no tienes suficientes. Es un dicho en el mundillo del coleccionismo musical. Nonito Pereira Rey desconoce la cifra de los vinilos que guarda —tampoco de sus discos en otro formato—, y sigue comprando. Ahora gasta más en lotes de discos usados, donde aparecen más tesoros, joyas impensables, rarezas increíbles. “Hace un par de semanas conseguí uno donde había varias primeras ediciones americanas de la Fania Records. Entre ellas estaba el disco de Willie Colón con Héctor Lavoe que trae El día de mi suerte, una canción grabada en 1975 que se la recomiendo a cualquier amante del estilo de Manu Chao y Mano Negra”, pone como ejemplo.

Desprende pasión al explicarlo, porque al comprar no deja de entusiasmarse. “Es un ritual, cada vez que viajo a una ciudad lo primero que busco son las tiendas de discos para comprar algún souvenir”, confiesa. Otro ejemplo: “Cuando falleció Renato Carosone estaba de luna de miel recorriendo Italia y entré en un cul-de-sac en Sorrento para comprar algo de música napolitana. Salí de allí con un disco de Peter Van Wood, un guitarrista holandés de los primeros en usar efectos como la reverb en Europa, que formó un trío excepcional junto a Carosone y el batería Gegé De Giacomo. Años después vi una noticia que informaba sobre una demanda presentada por Van Wood a Coldplay por plagio, y aquel momento vivido emergió entre los recuerdos inevitablemente”.

Pereira Rey empezó a coleccionar desde los 12 años, cuando le regalaron su primer tocadiscos. La fiebre de la música se la transmitió su padre, el que fuera crítico y promotor —y también coleccionista— Nonito Pereira. “En su tienda, Nito’s, ayudaba durante las Navidades ordenando y envolviendo; “a cambio podía escoger los discos que me gustasen”, recuerda. Muchos años después tuvo su propia tienda, Noni’s, nunca dejó de estar vinculado a la música en la ciudad y hoy es el responsable del mercadillo de discos situado en las galerías comerciales entre las calles Real y Olmos. Así que de vinilos, CDs y sus consumidores es sobrado conocedor.

“Si lo segmentamos por edades el grupo más numeroso de compradores de vinilo somos los baby boomers, porque tal vez seamos la generación con mayor cultura musical del presente. Vivimos una buena época creativa y de numerosos avances tecnológicos aplicados a la música en los últimos cuarenta años, absorbimos estilos de la época de nuestros padres, y en cierto modo prestamos atención a lo que escuchan nuestros hijos. El otro día me sorprendió que un chaval de 14 años me preguntase por discos de Oingo Boingo, el primer grupo de Danny Elfman antes de convertirse en el compositor de cabecera de Tim Burton”, cuenta Nonito Pereira Rey.

Y hoy, el vinilo revive y seduce, se consolida entre coleccionistas y melómanos y, según los datos oficiales, supera en ventas al CD. Hay más de una causa. “La aparición de distintos mercadillos en internet ha facilitado el acceso a casi cualquier LP. Desde A Coruña puedes comprar a un vendedor de Hong Kong, y a la inversa. También la segunda mano es determinante. Y hay que tener en cuenta que los informes de Promusicae en España, o Billboard en Estados Unidos, no contabilizan las ventas de discos usados, solo muestran la punta del iceberg”, explica Pereira Rey.

“¿Desaparecieron los LP, como se pronosticó? No. ¿Y los vinilos lo harán? Responde un experto: “Ni el vinilo ni el CD son ya la unidad de consumo universal, pero tampoco lo es el MP3. ¿Quién paga por descargar una canción actualmente? Con la revolución digital se ha impuesto el streaming, es decir pagar por escuchar. Y aunque ahora existan plataformas gratuitas, en cualquier momento pueden cambiar las reglas del juego. Sinceramente, no sé si el CD o el vinilo desaparecerán algún día, pero me da la impresión de que, de hacerlo, todavía va a tardar en llegar ese momento”.