Turismo en A Coruña: Los pisos de uso turístico ya superan los 700 y uno de cada tres no paga la tasa específica

Las viviendas de uso turístico (VUT) de A Coruña, que en diciembre ya superan las 700, están obligadas desde este año a abonar una cuota específica en la tasa municipal de recogida de basuras de 10,33 euros por habitación con un mínimo de 66,86 euros por piso. La asociación gallega del sector, Aviturga, protestó por este tributo, sobre todo por la inclusión de estas viviendas en la categoría de hostelería, en la que alegan que no encajan porque no tienen usos hosteleros ni hoteleros. A lo largo del año, los responsables de este tipo de alojamientos han pagado la tasa de basuras al Ayuntamiento, aunque no todos abonaron la cuota específica: un 71% de VUT están inscritas en el padrón del tributo por la prestación de la recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero el resto, una de cada tres, no figura.

De acuerdo con una documentación a la que tuvo acceso el mes pasado al grupo municipal de Marea Atlántica, 460 pisos turísticos aparecen en ese padrón tributario, de los que 454 están inscritos en el apartado de hostelería y otros seis en categorías distintas. La equivalencia es de siete de cada diez viviendas que pagan la tasa frente a tres que no lo hacen, ya que el total de VUT en el momento en que Marea dispuso de la información era de 648, correspondiente a finales de octubre pasado según los registros de la Xunta. El número de estas viviendas creció en el mes siguiente, ya que la misma fuente recoge que en A Coruña hay 706 a fecha de 1 de diciembre. Las viviendas de uso turístico en A Coruña se incrementan un 17,5% este año y ya superan a Santiago Este último incremento es del 23,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que mantiene la cifra de esta clase de alojamientos por encima de la de las viviendas disponibles en régimen de alquiler que hay ahora mismo en la ciudad, cuyo precio, además, ha aumentado un 42% desde 2014, según datos del Observatorio de Vivenda da Xunta. El auge de este tipo de alojamientos turísticos en la ciudad elevó la cifra de viviendas por encima de la de Santiago el pasado mes de octubre, aunque la urbe compostelana tiene un mayor número de plazas y habitaciones. Precisamente en Santiago el Gobierno local, también socialista, ha dado esta semana un paso importante en la regulación de las VUT, al aprobarse en el pleno de forma provisional un cambio en el planeamiento urbanístico para determinar los usos de estas viviendas. Una de las salidas que el Concello santiagués propone para estos pisos es acotarlos a las plantas bajas de los edificios a través de la modificación en el plan general. El sector de las viviendas de uso turístico alegará contra el cobro de la tasa municipal de basura en A Coruña En A Coruña, el Gobierno local manifestó este verano que la proliferación de VUT no amenazaba al sector turístico, por lo que descartaba su regulación, pero un día después dio marcha atrás y admitió que estudiaría la situación. Marea Atlántica llevará al próximo pleno municipal una moción en la que reclamará al Ejecutivo que regule estos alojamientos. El atractivo de los pisos de uso turístico ha crecido significativamente en A Coruña en los últimos cuatro años, un 95%. Antes de la pandemia se contabilizaban 361 en diciembre de 2019, según el registro oficial de la Xunta; dos años después había 572; y doce meses más tarde la cifra llega a 706. Aviturga localiza en la ciudad a un perfil de usuarios de VUT, tanto familias jóvenes como mayores, que pasan periodos largos de tiempo en ellas: hasta una semana en verano y meses en invierno, en este caso porque se trata de personas que trabajan online y pasan más tiempo en ciudades que no son las suyas.