El polideportivo de O Castrillón abre las puertas en A Coruña tras 15 años de espera

“Está claro que la gente quiere venir para aquí porque es mucho más cómodo”, explicaba el presidente de la asociación de vecinos de O Castrillón-Urbanización Soto, Ramiro Otero, para justificar la llegada de numerosas personas al polideportivo del barrio para solicitar información, visitar las instalaciones e inscribirse en las actividades que comenzarán a realizarse mañana. Otero aludía a la importante diferencia de nivel existente entre esta parte de la ciudad y el polideportivo de San Diego, el más cercano hasta ahora, como el principal inconveniente para que los vecinos disfruten de actividades deportivas en una instalación de este tipo, ya que muchos de los interesados son personas mayores.

“Eran conocedores de que había una gran demanda, lo que está por aclarar es cómo va a poder pasar para aquí la gente que está apuntada en San Diego por si hay que pagar matrícula”, comentaba Otero, quien se felicitó de que “de una vez por todas se ponga en marcha esta histórica demanda de los vecinos de O Castrillón y que sea en las fechas en que se había comprometido”.

También la alcaldesa, Inés Rey, acudió al complejo el día de su apertura y recordó que hace quince años que el Concello prometió construir esta instalación en el barrio, así como que su utilización será gratuita hasta finales de este mes. Al ser preguntada si el tamaño del recinto es suficientemente grande, declaró: “Ojalá que se abarrote”, a lo que añadió que “es una demanda que los vecinos llevan esperando muchísimos años” y que hay una “satisfacción generalizada en el vecindario por contar con esta instalación”.

Ramiro Otero coincidió en ese aspecto pero puso de relieve que la entidad vecinal mantiene su demanda de que el polideportivo cuente con una gestión pública y no la privada que ha puesto en marcha el Gobierno local.

“Tenemos información de que en las instalaciones que están en manos privadas de lo que se trata es de ganar dinero y no de tener en cuenta a los usuarios”, advirtió Otero, quien destacó que la asociación carece de información sobre cuándo se licitará la gestión definitiva del polideportivo, ya que la actual solo está prevista para cinco meses. El Concello pretende que el concurso para explotar los centros de O Castrillón y San Diego —este con su contrato caducado desde mayo de 2020— sea conjunto, ya que sospecha que el pequeño tamaño del primero hará difícil su rentabilidad para la empresa privada que lo gestione.

Tras la apertura de la instalación, fueron numerosas las personas que se acercaron para visitarla e informarse sobre su funcionamiento. “La instalación la veo bien, pero aún faltan los aparatos de gimnasia”, señaló Manuel López, quien expresó su voluntad de inscribirse en alguna actividad, para lo cual se llevaba los impresos. “Llevamos muchos años esperando, vivo aquí al lado e iba a San Diego, pero me resulta más cómodo aquí”, destacó. “Me parece muy bien, todo lo que sea mejorar el barrio me parece perfecto”, señaló Cristina Otero, quien acudió para recoger información para su nuera “porque vive por aquí cerca y le viene muy bien, tiene un niño de cuatro años y va a tener un bebé”.

“Solo vi las instalaciones y la piscina, que se queda un poquito corta, aunque tampoco es a lo que vengo, que es la sala de musculación, pero las máquinas llegan el lunes”, comentó el joven Gabriel García, quien mostró interés porque vive cerca del pabellón, aunque se está pensando si acude a O Castrillón o a San Diego.

“Me gusta mucho, pero tengo mis dudas de que la piscina sea segura y no sé si alguna vez vamos a aparecer en el garaje porque tiene refuerzos por debajo”, dijo Elvira Paredes sobre las vigas instaladas bajo el vaso de la piscina, aunque calificó de “estupendas” las actividades ofertadas.

María Arufe practica desde hace muchos años aquagym en San Diego, “pero esta piscina tiene 1,35 metros de profundidad, y no sé cómo van a hacerlo y no me puede informar porque no están los monitores”, se lamentó. También expresó su alegría por la apertura “porque subir y bajar la avenida de la Concordia no es lindo”, aunque continuará en San Diego mientras no tenga la información necesaria.