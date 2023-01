Her es la nueva propuesta dentro del ciclo de cine sobre inteligencia artificial que programó Afundación, la Obra Social de Abanca, en el marco de la muestra internacional AI: More than Human. Se trata de un proyecto expositivo, que llega por primera vez a España. Podrá visitarse en Afundación hasta el próximo 5 de febrero. El ciclo está compuesto por diez películas. La primera, Her, se emite hoy a las 19.00 horas.