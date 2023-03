La revolución de los últimos tiempos en materia de lucha contra el desperdicio de alimentos tiene nombre y apellidos: es la aplicación Too Good to go, que permite a los establecimientos poner a la venta a precios reducidos la comida que haya sobrado del día y que los vecinos pueden reservar para apañar una comida o cena. A lo largo de estos meses han sido muchos negocios coruñeses los que se han sumado: los que más, cafeterías y restaurantes, pero ya empieza a haber alguna pescadería o negocio de ultramarinos que da salida al género que no despacha. Los últimos en hacerlo han sido, sorprendentemente, los responsables de la cafetería de la Facultad de Economía, que ofrece “packs sorpresa” con los platos del día en cada jornada.