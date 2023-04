En su perfil de Twitter el escritor y director Pablo Varela compartió ayer un hallazgo de la música coruñesa. Según explica, estaba en un mercadillo en París y, en uno de los puestos de vinilos, apareció uno que había viajado muchos kilómetros y muchos años para llegar hasta allí. Entre discos de Pink Floyd y etiquetado como indie estaba Fábrica de chocolate, el disco de la banda Elephant Band, formada por Xoel López, Nacho Mora, Ramón Saleta y Fernando García Vilaboy, que funcionó entre 1996 y 2001. Tras su separación, Xoel montó Deluxe. El disco es una pequeña joya de la música coruñesa, con catorce canciones como I will give you my soul y The great glass elevator y que, ahora, está en Francia, a un precio de veinte euros y en cuya portada se puede ver a los miembros de la banda jovencísimos y con toda una vida de música y éxitos por delante.