Unos metros que cuestan 500 euros

Julio Estévez dice que su bicicleta llama la atención, no solo porque es amarilla, sino porque es “vintage” y su compañera desde hace 45 años, desde que un día, siendo niño, se la regalaron. Con el paso de los años la fue restaurando y poniendo a punto para poder usarla y, el sábado por la tarde, en uno de esos paseos rutinarios, se le “fastidió el puente”.

Iba hacia La Solana pasadas las cinco de la tarde y, a la altura de Palexco, como había mucha gente por la acera, se le ocurrió meterse en sentido contrario por la calzada; su intención era salvar ese tramo más concurrido y volver a su ruta normal, pero no fue posible. No hubiese pasado nada si no se hubiese cruzado con ningún vehículo, ni lo hubiese visto nadie, pero no fue así. Justo estaba por la zona una patrulla de la Policía Local que le dio el alto, le pidió que se identificase y le advirtió de que iba a ser denunciado por circular en dirección contraria en una vía de sentido único.

“Es la primera vez que me multan”, dice Estévez, que reconoce la infracción, aunque considera injusta la sanción y es que, cuando le dieron el papel, no solo le exigían el pago de 500 euros sino que le advertían de que le retirarían seis puntos del carné de conducir. Esta multa, sin embargo, será solo económica ya que, tal y como confirmaron a este diario, tanto fuentes municipales como de la Dirección General de Tráfico, no es legal quitar puntos del carné de conducir a un ciclista, aunque haya cometido una infracción con la bici.

“Hay quien va a 215 kilómetros por hora y no le pasa nada. ¿Quién es más peligroso, él [en referencia al presidente de la Deputación de Ourense, José Manuel Baltar] o yo, que iba en bicicleta? Para mí, esta multa es una exageración porque yo soy muy respetuoso, me bajé a la calzada para no molestar a la gente que iba por la acera, pero me cazaron”, lamenta Estévez, que asegura que solo iba a circular unos metros en sentido contrario.