“Tenemos claro que no volveremos a tener a menos de mil usuarios anuales en mucho tiempo”

La Cocina Económica cerró 2022 con cifras récord, con 1.700 personas atendidas, de las cuales, el 40% acudió por vez primera ese año a la entidad. Los datos de este inicio de año no parecen mejorar las del ejercicio anterior. El trabajador social de La Cocina Económica, Pablo Sánchez, explica estos resultados.

¿Cómo arrancó el año 2023 después de un 2022 con cifras récord?

Prácticamente igual, la situación que tenemos en La Cocina Económica ya ha dejado de ser coyuntural y podemos calificarla de estructural. Más allá de las crisis económicas, de las últimas dos décadas, empezando por la de 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania, la lectura que hacemos es que hay una situación estructural que afecta a las personas y a las familias que tiene unas implicaciones muy claras. Hay un porcentaje muy alto de población en España, y ahí están los datos publicados por el INE sobre el año 2021, que arrojan una tasa de pobreza y de exclusión social del 26%. Una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, y eso implica que tengan que acudir a entidades sociales por ayuda o a los servicios municipales.

Hace años, tener un empleo era sinónimo casi siempre de poder hacer frente a los gastos básicos, ahora, con el precio del alquiler y de los suministros, ¿sigue siéndolo?

Si cruzamos la tasa Arope, que es el indicador europeo de referencia para medir la pobreza y la exclusión social en la Unión Europea, que en España es del 26%, y si tenemos una tasa de paro del 13%, con una simple resta tenemos ya un porcentaje de un 13% que está en el mercado laboral y que se encuentra en situación de pobreza o de exclusión. Esto confirma que tener un empleo no te garantiza la cobertura de las necesidades básicas, como alquiler o hipoteca y suministros, alimentación, vestido y farmacia. Es cierto que la tasa de paro ha descendido en los últimos años, pero el poder adquisitivo no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. También nos encontramos con la eventualidad y el trabajo discontinuo. Es una combinación que da como resultado que haya familias que están en un bucle en el que, periódicamente, tienen que recurrir a las entidades sociales y a los servicios municipales.

¿Se da la circunstancia de que personas que ahora son usuarias de La Cocina Económica antes eran donantes o colaboradoras?

No tanto eso como que, a partir de 2008, cuando la tasa de desempleo se disparó hasta cerca del 25%, alguna persona que era socia se dio de baja porque no podía mantener su cuota. A día de hoy no sucede eso, porque estamos hablando de un porcentaje de población del que forman parte las mismas personas. Es una bolsa de población de la que ni se entra ni se sale fácilmente.

¿Quién la integra?

Quien llega a una situación de pobreza y exclusión tiene una alta posibilidad de que su situación se cronifique. Sí que hay personas que tuvieron un buen nivel de vida y que lo perdieron, pero estamos detectando que, por circunstancias personales, como vidas laborales muy escasas, baja cualificación y problemáticas familiares, si estas personas acaban en una situación de pobreza, lo tienen realmente difícil para salir de ahí. Por eso la tasa Arope se mantiene constante en un 25% en los últimos años, puede subir o bajar un poco, pero no experimenta una bajada importante.

¿Seguirán subiendo los usuarios en este 2023 teniendo en cuenta los datos del inicio del ejercicio?

Los datos que manejamos dicen que puede haber una pequeña variación, tanto un incremento como un descenso, pero con una tendencia constante de mantenernos en un máximo de actividad. No vamos a volver a cifras inferiores a las mil personas anuales en mucho tiempo, eso lo tenemos claro. Nos vamos a tener que mantener en este volumen de actividad y de atención en los próximos años, seguro.

Se dice que la pobreza, como la riqueza, también se hereda, entre sus usuarios habrá familias con menores, ¿cómo consiguen que los pequeños no reciban tanta carga de exclusión?

Es una realidad que estamos constatando y es dramático ver a familias con niños pequeños en riesgo de exclusión. Puede venir algún niño puntualmente al comedor o a recoger la comida, pero inmediatamente les decimos a los padres que no es un ambiente para ellos. Dentro de esas dificultades estructurales, hay familias que lo tienen muy complicado porque se ven atrapadas en situaciones de las que no consiguen salir y el niño se convierte en adolescente y, después, en adulto y vive siempre en la precariedad.