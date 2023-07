La crisis de mano de obra cualificada que sufre el sector de la construcción desde hace años, acentuada con otros golpes más recientes como el aumento del coste de los materiales, encuentra diversos factores y causas, apuntadas por profesionales del ramo inmobiliario, agentes sindicales y organismos que reúnen a empresarios con representantes de los trabajadores. Crisis demográfica, riesgos laborales, horarios partidos, la imagen de “desprestigio” que sufre el trabajo de obrero, falta de vocación en la población joven y unas “condiciones salariales y sociales mejorables” son las principales razones de un “problema estructural” que señalan distintas fuentes en A Coruña consultadas por este diario.

Faltan obreros, los que quedan tienen una edad avanzada, con una media de edad por encima de los 46 años, y los que son más jóvenes duran poco y salen hacia otros sectores profesionales. La formación, además, tiene procesos largos, y en la actualidad requiere una mayor especialización. Las consecuencias de esta escasez y de la dificultad para atraer o retener nueva mano de obra son plazos indefinidos para terminar las obras, paralizaciones de las mismas o incluso renuncias de empresas a obras públicas y concursos desiertos.

Dos mil puestos al año

“Tenemos serios problemas. Necesitamos mucha gente y con formación de calidad para optimizar mucho los costes, incluidos los laborales, porque la rentabilidad de las empresas no se está recuperando. Hay volumen de trabajo, pero sin trabajadores cualificados se prefiere no contratar porque no sale rentable”, expone Fernando García Novo, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Galicia, quien calcula que en los próximos cinco años Galicia necesitará unos 2.000 empleados nuevos anualmente en el sector de la construcción para cubrir su tasa de reposición debido a las jubilaciones.

Otros factores que apunta García Novo son, en el conjunto de Galicia y en A Coruña en particular, la crisis demográfica — “necesitamos gente y cada vez hay menos jóvenes”, resume—; la “crisis vocacional en oficios tradicionales”, que advierte también en los talleres mecánicos y en “algunos ámbitos industriales”; y la falta de reconocimiento que cree que merecen oficios vinculados a la construcción.

El gerente de la Fundación Laboral del sector gallego, integrada de forma paritaria por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), aprecia que los salarios han crecido y que las condiciones laborales (horas trabajadas, festivos, jornadas) de los trabajadores han mejorado. Lamenta en cambio que la actividad formativa que ofrece la fundación, dedicada a la adquisición de capacidades en áreas como electricidad o albañilería para parados de diferentes edades y a la prevención de riesgos, mantenga demasiadas plazas sin ocupar.

En estos aspectos discrepan sindicatos. Alejandra Gesto, de Hábitat Galicia de CCOO, señala que aún no se ha conseguido plenamente establecer la jornada continuada que reclama el personal y que los horarios partidos son una de las razones que “desaniman a los jóvenes a emplearse” en la construcción. Añade que la inserción laboral de la mujer en el sector ha crecido “muy poco”, del 6% al 11&% en los últimos años, con mayor presencia en áreas administrativas de empresas que en trabajos de obra. Y alerta de que los precios altos de materias primas como acero, betún, aluminio o hierro, a raíz de la guerra de Ucrania y de conflictos vinculados al transporte el año pasado, han llevado a empresas a renunciar a presentarse a concursos de obra pública. “Esta situación no sorprende, y no se debe solo a la falta de mano de obra”.

En la CIG, el secretario comarcal de la Federación de la Construcción de Madera, Mario Maceira, crítico con la actividad de la Fundación Laboral, apunta a las condiciones laborales como uno de los males que sufre la construcción. “Antes la construcción era una salida laboral para los jóvenes, ahora es la última opción. El sector está desprestigiado, no hay ciclos formativos de calidad, los complementos salariales son irrisorios y no se refuerzan las condiciones de un trabajo que requiere esfuerzo físico a la intemperie. Sin mejoras en este campo, es imposible atraer mano de obra”.

Acuerdo de la Xunta para pisos públicos, ninguno en A Coruña

A Coruña entró en los dos primeros convenios que el Gobierno gallego y el Ejecutivo estatal firmaron en los últimos años para la construcción de viviendas de promoción pública, con 98 pisos en conjunto, pero la ciudad se ha caído del tercer acuerdo similar con el que la administración autonómica cofinancia estas iniciativas inmobiliarias con fondos de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se acaba de suscribir. Mediante este último convenio, la Xunta invertirá casi 44,9 millones de euros en la construcción de 286 viviendas de promoción pública. Un total de 66 de estos pisos se levantarán en Ourense, 20 en Mos, 54 en Ferrol y 146 en Lugo, que se integrarán en el parque público de vivienda propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y se adjudicarán a través del Registro de Demandantes de Galicia. De las viviendas incluidas en los dos primeros convenios, está aprobado el proyecto para la construcción de 40 pisos en el barrio coruñés de Xuxán y la licitación de las obras de ejecución ya fue autorizada por el Consello de la Xunta del pasado 20 de julio. También está aprobado otro proyecto en Lamas de Abade, en Santiago, mientras que los trabajos ya han comenzado en Castiñeiriño, también en Santiago, y licitadas las obras de 38 pisos en San Paio de Navia, en Vigo. El resto de proyectos están actualmente en redacción o está licitado el contrato para redactar el proyecto y la dirección de las obras.