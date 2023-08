“El gallego tiene un sentir noble y puro, eso me emociona”

Vanesa Martín actuará este sábado en la plaza de María Pita, a las 22.00 horas, dentro del programa de las fiestas, una parada en su gira Placeres y Pecados.

Dice que la vida pasa deprisa y no avisa. ¿Cómo la disfruta usted?

Con ganas, aprendiéndola, saboreando cada rato como merece, soltando lo que ya no me toca, exprimiendo el ahora, dejando que me cale y queriendo mejorar como ser humano. A veces me gustaría estar en varios sitios a la vez. Ahora estoy disfrutando de la gira y de los momentos que me está regalando con mi equipo y el público que nos elige. En los días de descanso disfruto de mi familia, mi gente, mis perros y el mar.

El año pasado publicó Placeres y Pecados. ¿Qué le ha traído el disco?

Placeres y Pecados nos ha traído experiencias, alegrías y una gira preciosa, cada concierto es único, estamos felices porque sentimos la complicidad de las nuevas canciones con la gente, aunque obviamente hago un repaso por las que han marcado mi carrera. Es un disco muy variado, hay canciones de una intimidad brutal como Punto y coma o Álgebra y otras más up tempo como Verano eterno, Hábito de ti, La Toscana, Llega el momento y otras más… vamos navegando por diferentes climas.

Es su octavo álbum. ¿Tenía miedo a defraudar?

Siempre hay un vértigo detrás de cada cosa que haces, pero no pienso en defraudar. Sé que no le puedo gustar a todo el mundo. Compongo todo lo que canto, son experiencias vitales propias o cercanas, compongo de una manera muy intuitiva, y me rodeo de grandes profesionales para poder vestir estas creaciones con su traje más adecuado. Una vez que salen a la calle, la suerte está echada. Cruzas dedos. Pero cuando hay verdad y ganas de mejorar, el corazón ayuda.

¿Le molesta cuando tratan de encasillarla en un género?

Huyo y siempre he huido de las etiquetas. Cuando empezaba, en Andalucía, me decían que era muy “pop”. En el norte me decían que hacía “flamenquito”, evidentemente no hago flamenquito ni se le parece. Es obvio que tengo raíces y experiencias de muchos tipos que se reflejan en lo que compongo o en mi manera de cantar. Antes quizás no me ubicaban, pero cuando entendí que simplemente era “yo misma”, dejó de molestarme.

Háblenos de sus placeres y pecados. ¿Cuáles son?

Vivir intensamente es mi mayor pecado y mi mejor placer. El pecado en el sentido más disfrutón de la palabra. Aprender, viajar, comer, el sexo, una charla interesante, un buen libro… ¡placeres impecables!

¿Cuál es para usted la canción más especial del disco?

Delicado elegir, cada una tiene su porqué y su alma. Quizá Punto y coma tiene ese algo especial que no sabría describir. Siendo una canción con una sola guitarra y mi voz, desde el principio se ha convertido en una de las más aclamadas por el público.

Le toca formar parte de unas fiestas muy especiales para la ciudad. ¿Qué supone tocar en María Pita ante el público coruñés?

Me ilusiona. El gallego tiene un sentir muy puro, noble y muy disfrutón, eso me conecta y me emociona. Mucho. Siempre que vengo el público me trata con un respeto y un amor increíble. Estamos deseando mis músicos, mi equipo y yo subirnos al escenario a darlo todo, nunca he tocado en estas fiestas, veremos qué tal.

Acaba de lanzar He sido. ¿Cómo nació este tema?

Compuse esta canción para el pregón de Sevilla del Orgullo. En un arrebato de los míos. Escribiendo el pregón pasé por tantas sensaciones y recuerdos que desembocaron inevitablemente en una canción. La gente la colgó en redes y a partir de ahí, no paraban de pedirme que la subiera a plataformas digitales. Así que le pedí a mi equipo que así lo hiciera, y ahí está sonando ya fuerte. Se ha convertido en una de las canciones más importantes del repertorio hoy día en directo.

Sus redes sociales son como un diario de su vida y de su gira. ¿Necesita expresar lo que siente tras cada concierto?

No, no lo necesito. Pero a veces siento esa cercanía y esa complicidad y por supuesto, que te elijan es algo que merece un gesto. Las redes bien usadas son una herramienta muy poderosa para conectar con la gente que te sigue. Y soy mucho de expresarme escribiendo en general, así que después de cada concierto, dejamos el resumen breve de lo más destacado y a veces me dejo ir escribiendo.

Acaba de anunciar que llevará la gira a EEUU. ¿Qué supone tocar al otro lado del charco?

Llevo muchos años yendo a países como Argentina, Chile o México, pero desde hace un par de años hemos sumado países como Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y EEUU entre otros. Es muy bonito y gratificante ver y sentir que sin sonar en radios ni tener apoyos de las discográficas la gente te elige desde un lugar tan lejano geográficamente hablando y tan cercano de filosofía vital, cantando y compartiendo contigo, casi sin dejarte cantar, dejándome conciertos verdaderamente inolvidables.

¿Qué nuevos retos tiene a corto plazo?

Sigo componiendo, como siempre. Escribiendo lo que quizá se materialice como próximo libro. Ahora quiero seguir disfrutando y centrándome en mi gira, en Octubre nos vamos a Latinoamérica y a EEUU con toda la banda. En el 24 volveremos y haremos mas países de allá. He sido comenzará a sonar en radios en breve, e iré sacando nuevas canciones durante los próximos meses que están “calentando en la banda”. Hay un par de colaboraciones muy interesantes también esperando que llegue el momento de nacer. Y tengo el reto de seguir enamorándome de este momento y de la música mucho tiempo.