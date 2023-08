Las causas del récord de pernoctaciones de extranjeros en A Coruña: buen tiempo, conexiones por Alvedro y Marta Ortega

Después de una caída por la pandemia, los turistas extranjeros han recuperado su peso en el verano coruñés. Este mes de julio, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad recibió 11.443 visitantes, un 16% más que en el mismo mes de año pasado y prácticamente la misma cifra que en los mejores años prepandemia, 2017 y 2019, cuando rondó los 11.500. Y en cuanto a pernoctaciones, o noches pasadas en hoteles, la cifra sube a 26.647, el récord desde que el INE empezó a elaborar la estadística en 2005.

El director de la Asociación de Empresas de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, señala que los datos “coinciden con la perspectiva del sector”, que ha visto un “claro cambio de tendencia” en el turismo extranjero tras el bajón del COVID (en julio de 2020, las pernoctaciones de extranjeros fueron una cuarta parte de las de ahora). Además de con el buen tiempo de este año, Collazos, que también es director del hotel Finisterre, relaciona el aumento de extranjeros con las “exposiciones internacionales” promovidas por Marta Ortega con obras de Peter Lindbergh y Steven Meisel y que “han situado A Coruña en el mapa”.

Otro motivo, destaca, son las nuevas líneas que enlazan A Coruña con Milán y Ginebra, subvencionados por el Consorcio de Turismo y que entraron en funcionamiento en marzo. “El número de personas que ves hablando en italiano si vas caminando por la Marina ha aumentado exponencialmente”, indica Collazos, que considera que “si haces un enlace directo con una ciudad, te conviertes en un destino” para sus ciudadanos.

El presidente de la asociación de hosteleros de La Marina, Alberto Boquete, no ha apreciado un aumento de italianos en particular, aunque sí comenta que se ve “mucha gente de otros países” incluso en los días en los que no hay cruceros en los muelles. “Es algo positivo”, señala Boquete, también copropietario de La Mansión 1783 y que indica que, mientras los cruceristas marchan de la ciudad a media tarde, los que pernoctan consumen cenas y copas nocturnas. En cuanto al perfil, “con los años se nota que el cliente extranjero viene más informado y buscando más cosas concretas de Galicia”, en cuanto a gastronomía y vinos, con lo que piden “elaboraciones típicas de aquí” y caldos como el Albariño.

Las cifras de pernoctaciones de españoles, en cambio, bajaron en julio hasta las 76.626, unas 9.500 menos que en el mismo mes del año pasado, algo que Collazos admite que puede relacionarse en parte con el fin del miedo al COVID y un aumento de las salidas al extranjero por parte de los españoles, pero también con el ahorro: “Se ha reducido el número de noches que pasa en la ciudad el turista nacional por un componente económico”, considera.

Incluso con este factor, el director de Hospeco indica que las personas que pasen por la ciudad son potenciales clientes para un futuro, y reivindica que los datos de ocupación de los hoteles han sido buenos durante este verano; cree que en agosto “vamos a rondar el 91%”.

Viviendas turísticas

El récord de pernoctaciones de extranjeros en julio probablemente sea más elevado que lo que refleja el INE, pues estas no reflejan el alquiler de pisos turísticos, una fórmula en alza. El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, explica que no dispone del “dato exacto” y el perfil de cliente es el de una familia española. “Pero este año hemos notado un importante incremento de reservas de familias internacionales, norteamericanas y europeas”, detalla.

Serrano explica que parte de las familias pasan en la ciudad “entre tres y cinco días” como parte de viajes en coche por Galicia, mientras que otras toman A Coruña como “principal destino vacacional” y la usan como base para visitar otras partes de Galicia. El vicepresidente de Aviturga indica también que las valoraciones de la estancia en los pisos turísticos de la ciudad suelen ser “muy buenas” y que su calidad está “muy por encima de otros destinos internacionales equivalentes”.

Ya pasada la temporada alta, indica Serrano, que tiene un piso turístico en la ciudad, “continúan llegando reservas de familias internacionales para septiembre y octubre: mis tres últimas reservas para septiembre son de Croacia, Estados Unidos y Reino Unido”.