“Envidio al mundo del cómic de A Coruña; cuando monté un festival hablaba de ella”

El historietista y dibujante Borja González (Badajoz, 1982) ha ganado este año el Premio Nacional de Cómic por su obra El grito nocturno, la segunda de su trilogía Las tres noches. Este sábado estará a las 19.00 horas en Alita Cómics (Fisterra, 99) para presentar y firmar ejemplares del cómic que completa el trío, El Pájaro y la Serpiente, una historia de horror.

La trilogía tiene personajes con el mismo nombre, pero diferentes.

No es una trilogía argumentalmente hablando, lo que hay es una consecución de temas, de elementos. Cuando termino un libro todas esas ideas que no he sido capaz de meter en uno las traspaso al siguiente. Los personajes se llaman igual, Teresa, Matilde, etcétera, pero no son necesariamente los mismos.

Para otorgar el premio, el jurado destaca la “fuerza” de las protagonistas, todas mujeres. ¿Es una apuesta?

Bueno, en un principio no era una apuesta tan clara. Yo trabajo por impulso o intuición, me gusta improvisar. Al principio, los personajes que salieron fueron chicas, Teresa, Matilde, Laura, y no le di mayor importancia, no estaba intentando decir nada con eso. A día de hoy no sé muy bien por qué o qué quiere decir eso de mí (ríe), pero me siento mucho más cómodo escribiendo personajes femeninos, y ya forma parte del discurso.

No suele dibujar el rostro de sus personajes.

Pasa un poco lo mismo que con los personajes femeninos. En un principio yo no le doy demasiada importancia. Para mí era mucho más interesante colocar a los personajes en un escenario concreto y que este los definiera: eran pequeñitos y lo mismo que no tenían caras no tenían manos. Me doy cuenta de que la gente reacciona a esto y le llama la atención y ahora lo hago más patente. En El Pájaro y la Serpiente se nota más porque hay más primeros planos: este cómic es más violento y oscuro y era necesario acercar la mirada. Lo importante es intentar transmitir emociones, sentimientos y demás a través del movimiento de los personajes y de dónde se encuentran.

¿Por qué?

Mis personajes siempre viven con la sensación de que está a punto de pasar algo. Me resulta muy interesante la dicotomía entre el bosque, la inmensidad, y el dormitorio de un adolescente; o una ciudad gigantesca en la que, sin embargo, no hay nadie y solo conocemos un par de escenarios. Esa tensión extraña en los espacios me parece un lugar perfecto para colocar a los personajes.

En sus obras hay elementos de terror, fantasía, ciencia ficción.

Mira, yo he vivido toda mi vida en Badajoz: estoy súper orgulloso de ella y muy contento, pero cuando era pequeño no era precisamente un hervidero cultural. Cuando me llegaba un cómic de Los Cuatro Fantásticos, lo atesoraba como si fuera de oro. Cualquier película, libro, cómic, era un tesoro. La cultura popular ha sido lo que me permitió viajar, y sigo consumiéndola. Y he intentado crear en estos cómics unos universos netamente ficcionales. Teresa es un personaje de ficción que está a un paso de darse cuenta de su condición de personaje de ficción.

Pero el juzgado también valoró que trata de temas como la soledad, más ligados a literatura, poniéndolo muy entre comillas, “seria”.

La literatura que he consumido, los cómics que he consumido, las películas que he consumido, están llenos de emociones. Entiendo lo que la gente quiere decir cuando habla de alta literatura o de baja literatura, pero yo no soy capaz de hacer distinciones. A la hora de hacer los cómics, no trato de dar un paso más allá de la cultura popular: nada me gustaría más que el hecho de que mis cómics se publicasen en grapa en kioscos y los leyeran miles.

Menciona entre las inspiraciones para El Pájaro y la Serpiente una película de terror que hace referencia a La rama dorada, en ensayo sobre la magia.

En El Pájaro y la Serpiente hay un crimen ritual, asociado a ciertos ciclos, con una familia de por medio y demás... Yo esto lo conozco por películas inglesas de los 70, y no sabía que a lo mejor eso podía tener una base de estudios académicos. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la magia, también con nuestra relación con la sociedad, con las ciudades y demás, pero todo lo que conozco de esto lo he conocido a través de la literatura de terror o del cine de terror, no necesariamente a través de estudios. Estos me interesan menos: la verdad, me interesan más las representaciones.

¿Qué opina del mundo de cómic en A Coruña?

He venido más veces, a hacer giras en librerías, al Viñetas y demás, y siento envidia, sinceramente. En Extremadura acabamos de arrancar el primer festival de cómic, muy chiquitito, y cuando se estaba montando siempre hablaba de A Coruña, de Vigo, de Pontevedra, de Galicia. Aquí se entiende lo que es el cómic, cómo llevarlo a la calle: no solo tenéis muchos autores, sino ambiente, librerías.