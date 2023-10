Concello y Subdelegación acuerdan reforzar la presencia policial en las zonas comerciales

El refuerzo de la presencia policial en las zonas comerciales, en los posible puntos de venta de droga y en los edificios ocupados ilegalmente o que puedan serlo son las medidas preventivas que se aplicarán en A Coruña y que fueron acordadas ayer por la Junta Local de Seguridad, reunida un año después de la anterior. La sesión abordó las medidas adoptadas recientemente por la Subdelegación del Gobierno y el Concello en materia de seguridad ciudadana, como el refuerzo en la coordinación entre ambas instituciones, así como el descenso en la criminalidad en A Coruña, que fue del 13% en el primer semestre del año con relación al de 2022.

Las medidas propuestas persiguen “mejorar la sensación de seguridad en la ciudad” y “reducir en lo posible los índices de criminalidad”, según informó el Concello. La decisión de vigilar los lugares donde se venden estupefacientes es consecuencia del “aumento en el consumo de drogas detectado en los últimos años” a nivel nacional y en A Coruña. En la junta se destacó que en los últimos doce meses hubo 48 reuniones de coordinación entre autoridades municipales y estatales en materia de seguridad y que el Concello incorporó este mes diez nuevos agentes locales, a los que se sumarán treinta más en los primeros meses del próximo año.

“Que digan de dónde van a sacar los efectivos, los policías no se pueden inventar”, indicó Borja Varela, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), sobre el refuerzo de seguridad anunciado por Concello y Subdelegación del Gobierno. En su opinión, para disponer de más agentes para esa labor “los tendrán que sacar de otros servicios esenciales porque estamos bajo mínimos”. Varela explicó que los policías que se dedican a tareas burocráticas son un porcentaje “bajo” y que si las dejan de hacer habría que contratar a personal laboral para realizarlas.

En cuanto al descenso de la criminalidad que reflejan las cifras oficiales, consideró que “hay que ver la sensación subjetiva del ciudadano con respecto a la seguridad”, sobre la que dijo que A Coruña “es una ciudad muchísimo más insegura que hace cinco o diez años”. Señaló que es posible que descienda el número de delitos en un trimestre, pero que al siguiente vuelve a aumentar.

“La acción preventiva está bajo mínimos ahora mismo, que me expliquen cómo lo van a hacer”, reclamó Marcos Franco, dirigente del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien se preguntó de dónde van a salir los agentes necesarios si no se traen de otras localidades o se trasladan de otros servicios.

También destacó que el nivel de delincuencia actual es prácticamente el mismo que el del año pasado y recordó que la solución que plantea el SUP es que policías presten servicios en sus horas libres de forma remunerada, como hace ya la Policía Local, aunque únicamente se les propone realizar la mitad de las horas que serían necesarias.

Robo en gasolinera

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre como autor de un robo con fuerza en una gasolinera del polígono de Agrela. Los hechos ocurrieron a las tres de la madrugada, cuando el atracador intentaba abandonar el local por una rejilla de ventilación por la que había entrado anteriormente. El hombre, que había sustraído un teléfono móvil y dinero en efectivo, portaba las herramientas utilizadas para cometer el robo, como un destornillador, una llave inglesa y un perno.