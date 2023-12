Los deberes de la movilidad: del carril bus a una red ciclista y peatonal

El próximo año será importante para la movilidad en A Coruña. Aunque la ordenanza sobre esta cuestión anunciada en 2020 nunca se ha llegado a concretar, acaba la concesión de los buses urbanos, lo que obligará a preparar unas nuevas condiciones, adaptando las líneas y frecuencias como el Concello considere necesario o municipalizando el servicio como pide el BNG.

En el pacto de presupuestos para 2024 de este grupo con el Gobierno local se incluye crear un nuevo Plan de Movilidad que sustituya al vigente, aprobado en 2013 por el Partido Popular en una ciudad en la que apenas había patinetes eléctricos, muchas menos zonas peatonales y en las que no había despegado Bicicoruña. Taxistas, buseros, usuarios de bicis y patinetes y vecinos reclaman que el Ayuntamiento equilibre las demandas de los diversos colectivos, y piden desde mejor transporte público a infraestructuras que garanticen el desplazamiento en bicicleta por toda la ciudad.

Crear un carril bus

Esta es la principal demanda del secretario del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, Óscar Vieites, que cree que la ciudad sufre “un problema de movilidad muy grave y muy serio” y que los conductores “necesitamos” un carril específico porque “no podemos circular por donde lo hace un vehículo normal: tenemos que dar un servicio, tenemos que llegar a una hora, y necesitamos carriles eficientes, que se adapten a nuestro sistema de trabajo”, defiende el sindicalista.

Vieites, conductor de autobús, admite que “es verdad que no se podría implantar en todos los sitios”, pero sí que lo ve necesario por las vías más importantes de la ciudad. Pone como ejemplo de una zona en la que se podría añadir Linares Rivas, donde “cuando un bus se para, se detiene todo el tráfico”.

El sindicalista también explica que sus vehículos muchas veces detienen el flujo simplemente con su actividad habitual: “Si voy a subir una persona con movilidad reducida, tengo que sacar una rampa, lleva tiempo, detenemos todo el tráfico, si tiene que pasar una ambulancia, ¿por dónde lo haría?” .También critica que A Coruña “debe ser de las pocas ciudades del mundo que los buses vayan por el extrarradio y los coches dentro del núcleo urbano” y critica rutas como el desvío por la calle Sol.

Mejores aceras y conexión andando

El presidente de la agrupación Mobi-Liza, Álex Voces, señala que ve “necesario” actualizar el plan de movilidad y que “a nivel de planificación es necesario de que vaya acompañado de una ordenanza de movilidad, como se viene diciendo desde hace más de dos años”, pues la planificación actual ha quedado “obsoleta”. Así, indica que hasta hace pocos años “no se concebía” la plataforma única para vehículos y peatones, que ahora “es relativamente habitual”, y reclama “ejes estratégicos para fomentar la movilidad sostenible”. Pero también denuncia, con respecto al plan de 2013, que “las líneas más importantes no se fueron implantando”. Entre ellas destaca el crear una “red de itinerarios peatonales muy densa, muy continua”. Durante estos años, defiende, “solo se dieron avances para constituir uno, y está incompleto, el de la calle Barcelona con A Gaiteira”; el pacto de PSOE y BNG incluye peatonalizar, el año que viene, la calle Sagrada Familia.

Además, pide que el plan “dé más espacio al peatón: tenemos un entramado de calles idéntico en cada barrio, único sentido, con doble banda de aparcamiento una en cada barrio, ancho de calzada muy amplio, con velocidades más elevadas de lo que permite el código de circulación, aceras ínfimas”.

Conexiones en bici

Voces reclama “una red ciclable completa. Aunque admite que “en los últimos años hubo avances muy grandes, antes era un uso totalmente residual, ahora con más carriles y un servicio de mucha calidad de Bicicoruña”, señala que “falta completar” una malla de rutas que permita desplazarse por la ciudad utilizando este vehículo “en vías de mayo velocidad”, para que no haya zonas con “carriles bici que desaparecen y que no haya modo de continuar”.

Más frecuencias y autobuses a los polígonos

La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, Luisa Varela, apuesta por “darle una oportunidad al transporte público” con el nuevo contrato, revisando “las líneas, las frecuencias, el recorrido, todo”.

Aunque admite que se trata de cuestiones en las que es difícil llegar a consensos, y que “no podemos tener un transporte público a la carta”, cree que hay que mejorar las conexiones con los hospitales y “entre barrios”, y, pone como ejemplo, “conectar directamente la Universidad con Monte Alto”. Otra necesidad, insiste Varela, es fomentar “la conexión entre la ciudad y los polígonos, pues ahora hay mucha gente que va a ellos en coche porque no hay frecuencias”. También pide más líneas el presidente de la Asociación de Transportes Ligeros, José Manuel Reimúndez, cuya entidad que tiene sede en Pocomaco y reclama “líneas de autobús para las empresas, autobuses a los polígonos”.

Problemas para carga y descarga

El presidente de la Asociación de Transportes Ligeros de A Coruña, también denuncia los problemas que se encuentra para proporcionar este tipo de servicio en la ciudad. A veces se trata de escaso espacio, porque “por las terrazas es imposible pasar”, y en otras, de los horarios, pues “tienes hasta las once y los comerciantes abren hasta las diez: en otras ciudades, en Madrid, entramos a las seis de la mañana”.

Otra de las cuestiones, considera, es que las zonas están “mal ubicadas, en medio de la calle”, mientras que en Santiago, pone como ejemplo, “si no tienes una la tienes en la siguiente esquina, está muy controlado”. “Si la zona es peatonal, como el centro, y vas fuera de hora, por ejemplo, a una mudanza, tienes que moverla dos kilómetros, no hay donde estacionar”, indica, lo que hace que el servicio sea “más caro”.

Favorecer la intermodalidad

El presidente de Mobi-Liza, Álex Voces, pide que el futuro plan de movilidad contemple también las conexiones con la comarca, y que favorezca la compatibilidad de la bicicleta con el tren y el bus. “Uno de los principales problemas es que entran a diario múltiples coches de gente de Arteixo, Culleredo, Cambre”, denuncia Voces, que defiende que la alternativa es “fomentar el transporte público”.

En este sentido, el presidente de Mobi-Liza reclama un “tren de proximidad real”, pues actualmente, considera, “las frecuencias son totalmente insuficientes”.

Regularizar los patinetes eléctricos

Los vehículos de movilidad personal (VMP), esto es, los monopatines y patinetes eléctricos y otros aparatos semejantes como los segways, iban a estar incluidos en la ordenanza de movilidad anunciada el mandato pasado y que nunca se concretó. Sí hay una instrucción aprobada en 2020, pero esta establece límites de potencia para circular por la vía, como los 250 vatios para los patinetes eléctricos, que según los trabajadores de venta y reparación prohíben circular con los vehículos “más comunes”.

El presidente de la Asociación Coruñesa de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Enrique Fernández, reclama que se actualice la normativa. Aunque fuentes conocedoras de la actividad de la Policía Local señalan que no se está comprobando que los vehículos que circulan se ajustan a la instrucción, también explican que esta puede causar problemas legales a los vecinos que usen aparatos por encima de la potencia permitida si se ven implicados en un accidente.

Mantener las paradas de taxi donde se demandan

El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, tiene dos peticiones al Concello en relación al nuevo plan. Uno es que “esperamos que nos convoquen” y que los cambios en los documentos municipales sobre el transporte, que “hace mucho que no se actualizan”, cuenten con “los que estamos en la calle todos los días”. Su otra reclamación es que “nos dejen estar en sitios que sean accesibles para el usuario, que no tenga que desplazarse mucho”.

Villamisar admite que los taxistas “debemos convivir con sectores desde la carga y descarga a la hostelería y las terrazas” e indica que está habiendo “un cambio de movilidad donde entran las bicis en acción, o los patinetes”, pero reclama que las paradas sigan estando “donde el cliente lo demanda y en zonas visibles”. Esto, afirma, ya se está consiguiendo en los últimos cambios urbanísticos: “En El Corte Inglés se instauró el carril bici y seguimos delante”, pone como ejemplo.

Mejorar el estado del firme

Aunque las operaciones de mantenimiento deberían realizarse haya plan de movilidad o no, el secretario del comité de empresa de la Compañía de Tranvías, Óscar Vieites, señala que para unos buenos desplazamientos es necesario que “esté todo bien engrasado”, empezando por lo básico, y señala que en algunas zonas de la ciudad, como la calle Sol, “los adoquines están hechos una porquería”.

Lo mismo indica Joaquín Vilas, secretario del colectivo La Coruña en Bici, que afirma que la ciudad “necesita una operación asfaltado, desde el castillo de San Antón a Os Castros y desde la Torre hasta Marineda”, pues “los pavimentos están destrozados” en las vías y eso “dificulta la movilidad” para todo el mundo.

Y en el caso concreto de las bicicletas, protesta, “los registros de alcantarillado están tupidos, sin limpiar”, lo que provoca inundaciones. En parecidos términos se expresa José Manuel Reimúndez, presidente de la Asociación de Transportes Ligeros, que afirma que “los carriles bici están abandonados”.

Asegurar “una convivencia buena”

El secretario de La Coruña en Bici, Joaquín Vilas, indica que no puede “opinar” sobre un plan que todavía no se ha puesto en marcha, pero reclama que este asegure “una convivencia buena entre todos los medios de desplazamiento. No hay que demonizar al coche, ni elevar a los altares a la bici o el patinete”. Aunque afirma que “no hay que abusar” del automóvil, señala que este “tiene sus funciones” y que, por el contrario, en la ciudad “se está abusando de eliminarlo”, a veces “para poner cuatro barras de un bar”, en referencia a las terrazas.

Vilas defiende que “yo uso la bicicleta”, pero señala que es a veces difícil hacerlo “con el clima que tenemos, lluvia y viento”, e indica que sigue siendo necesario para cuestiones como desplazar a personas mayores. En ese sentido, considera que se han hecho “peatonalizaciones pésimas para todo el mundo, comercios, vecinos y libertad de las personas”.

Radares y educación vial

Entre las cuestiones complementarias a las centrales del plan de movilidad, el presidente de Mobi-Liza, Álex Voces, reivindica que “no quede en infraestructuras sino que establezca acciones formativas, de sensibilización, concienciación, de cara a la ciudadanía, público escolar”, tanto en cuando a la seguridad vial y a la movilidad sostenible.

Y desde la Asociación de Transportes Ligeros, José Manuel Reimúndez pide que los radares se sitúen para la “concienciación”, pues actualmente, considera, se están poniendo para sancionar” en base a su “ubicación y señalización”.