La música coruñesa de autor celebra las fechas redondas, el significado de las efemérides relevantes, en contacto íntimo con el público. Silvia Penide ofreció ayer un concierto especial en Madrid dentro de la gira del vigésimo aniversario de su primer disco. Su amigo, y ocasional colaborador, Luis Moro —en noviembre actuaron juntos en Puerto de Santa María— lo hará hoy en Tío Ovidio (calle Orzán 89, 22.00 horas), en el segundo de los tres bolos en Galicia con los que recuerda y repasa los 20 años transcurridos desde la publicación de su primer álbum. Dos décadas en la escena musical local que refuerzan la longevidad y resistencia de los cantantes y compositores surgidos en la ciudad.

Moro actuó ayer en Vigo y mañana lo hará en Santiago. Entre una y otra fecha, su ciudad; y su agenda incluye otros tres conciertos en este final de año en Andalucía, comunidad donde trabaja y que le ha acogido desde hace más de una década. “No tenía planeado celebrar en vivo estos veinte años. A lo largo de este año he dado pocos conciertos, pero ahora que nos acercamos al final me lo pedía el cuerpo, tuve ganas. Porque creo que estos veinte años han sido un periodo en general muy feliz en la música, también con alguna fase de cansancio y frustración. He vivido muchas cosas positivas y me parece que aún me quedan más por vivir”, admite el músico, que en 2023 se ha centrado en compartir en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/user/luismoroband/videos) la grabación en vivo de algunas de sus canciones de estos años junto a músicos próximos, como César de Centi o Astrogirl, y con un enfoque distinto al de los temas originales.

Entre Psicodelia?, grabado en 2003, y Norteamericana aquí (2020) hay ocho discos en la carrera de Luis Moro, así como participaciones diversas en proyectos de otros músicos coruñeses y artistas andaluces. Del rock abierto y desinhibido de sus comienzos al folk-rock más recogido e introspectivo de sus últimas producciones. “Al principio era más directo e impulsivo, hacía un rock enérgico. Con el tiempo me decanté hacia una música más de sensaciones y reflexiva, con más silencios”, repasa.

El formato escogido por Luis Moro para la modesta celebración del 20 aniversario de Psicodelia? es el bolo en solitario y con predominio acústico, por lo que reserva para otro momento la vuelta a los locales con su grupo habitual, Tribeca’s Band. “En este tiempo he tenido la suerte de grabar y producir con músicos distintos y alguno recurrente, lo que ha permitido a mi música adquirir distintas texturas y estilos. Yo mismo he querido probarme musicalmente de un disco para otro, y lo sigo haciendo”, reconoce Luis Moro.