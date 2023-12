El elevador del Monte de San Pedro acumula un año cerrado y pendiente de reparaciones

La emblemática bola del Monte de San Pedro suma un año estática en su privilegiada ubicación sin visos de que comience a subir y bajar por la ladera en un corto período de tiempo. El Concello anunció, este agosto, que la reparación del ascensor estaba “a punto de finalizar”, cuando la instalación llevaba ya nueve meses clausurada a causa de una avería. Desde la empresa encargada de mantenimiento, cuyo contrato está prorrogado desde agosto de 2022 ante la ausencia de nuevas ofertas, asegura que la falla que llevó al cierre está subsanada desde marzo de este año, pero que faltan actuaciones importantes que requieren inversión.

El Concello adjudicó la redacción del proyecto para reformas en el elevador por 10.680,33 euros a la empresa Alvago Inversiones a través de un contrato menor. Por ahora, si se va al monte de San Pedro, el ascensor está parado e inoperativo. Si se busca su ubicación y horario en internet, aparece un rótulo que lo sitúa como “cerrado temporalmente”. Tampoco conoce datos sobre el horizonte del ascensor el chef Luis Veira, que asumió la concesionaria del restaurante y el elevador del monte de San Pedro en 2018 y dice no tener información sobre actuaciones de mantenimiento ni sobre posibles plazos de reapertura. El propietario de Árbore da Veira manifiesta que su preocupación es la tesitura de los trabajadores del elevador, que continúan en ERTE hasta el día 1 de enero, momento en el que necesitarán noticias sobre el avance de su situación.

El Gobierno local había sacado a licitación el pasado noviembre el contrato para el mantenimiento, conservación y seguridad de funcionamiento de las instalaciones de este ascensor, con un presupuesto de 1,1 millones por un plazo de dos años, pero el concurso quedó desierto al no presentarse ninguna empresa. De momento, este proceso no se ha vuelto a repetir, y la seguridad del ascensor sigue siendo labor de la empresa Talentorbis Maquinaria e Industrias, con un contrato que se encuentra prorrogado desde agosto del año pasado. La imposibilidad de adjudicarlo antes de que concluyese el anterior dejaría al ascensor sin mantenimiento durante unos meses, lo que obligó al Ejecutivo a prorrogarlo de forma excepcional.

Para justificarlo, el Concello alegó entonces que dejar el aparato sin mantenimiento “produciría un grave trastorno en el servicio público y perjuicios sociales y laborales”. Desde Talentorbis mantienen que el Concello les “obligó” a seguir prestando el servicio de mantenimiento ante la falta de ofertas. “El concurso quedó abierto y no sacaron uno nuevo. Nosotros no nos presentamos, no queríamos continuar porque las condiciones, tanto las actuales como las del nuevo, no nos parecían razonables, interesantes, ni buenas, son los precios del 2016. Así se lo dijimos al Concello”, defienden desde Talentorbis.

La concesionaria del mantenimiento asegura que sigue prestando el servicio en la parte a la que pueden acceder, ya que el elevador adolece de otras actuaciones pendientes, como la sustitución de las líneas de vida a lo largo de las rampas, que impiden prestar el mantenimiento adecuadamente. “La avería que obligó a cerrar el ascensor, que fue el cambio de los ejes de contrapeso, está solucionada desde marzo. El elevador se podría poner en funcionamiento, pero faltan las líneas de vida y el visto bueno de la inspección anual. Son cosas que nosotros no podemos hacer, dependen del Ayuntamiento”, detallan desde la empresa encargada de la seguridad, que asegura que no tiene información sobre plazos, intenciones ni coyunturas relativas a un nuevo contrato.