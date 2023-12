La plantilla de recogida de basura incumplirá los servicios mínimos de la huelga por ser “abusivos”

“Los servicios mínimos se van a incumplir porque son abusivos”, declaró ayer Alfonso Seijo, portavoz del comité de empresa de la concesionaria de recogida de basuras, Prezero, sobre la exigencia que le planteó el Concello para la huelga del servicio, que comenzará en Nochebuena y que según este sindicalista implica la salida de la mayoría de los camiones de una jornada habitual. La reunión mantenida por la concesionaria y los representantes laborales —todos ellos del Sindicato de Traballadores da Limpeza (STL), investigado, con algunos de sus dirigentes, por varios delitos, entre ellos el cobro de mordidas por trabajar— concluyó ayer sin ningún acuerdo a la espera de celebrar otra mañana con el objetivo de evitar el paro.

Consultada por este periódico acerca del resultado de la reunión, Prezero eludió efectuar comentarios. Seijo aseguró por su parte que el comité de empresa recurrirá los servicios mínimos “impuestos” por el Concello, de los que dijo que “vulneran el derecho fundamental a la huelga”. Según explicó, “llegan casi al 100% de los servicios que salen, que no son los mismos que deberían salir”, ya que consisten en la salida de 20 de los 25 camiones previstos en el servicio diario. Detalló que el pasado fin de semana no salieron seis de ellos, por lo que si se obliga a que salgan los fijados por el Gobierno local superarían a los que están operativos en algunas ocasiones. El Ayuntamiento señaló el lunes a este diario que “la empresa hizo una propuesta” de servicios mínimos, pero que estos “no están fijados todavía”.

También afirmó Seijo que los servicios del Concello “son un corta y pega de los que envió la empresa”, ya que entre los documentos remitidos al comité por ambas partes “solo cambia el encabezamiento del escrito”. Sobre la convocatoria de huelga, criticó que Prezero solo ofreciese negociar cuestiones que según el comité no motivan el paro, como el reconocimiento del cobro del complemento por antigüedad, por el que algunos trabajadores han presentado denuncias que la empresa, según el STL, les planteó que fueran retiradas.

Para el sindicato, la huelga se basa en el incumplimiento de once puntos del pliego de condiciones del concurso que adjudicó el contrato de la recogida, entre los que Seijo destacó la falta de personal y la no realización de servicios que el Concello está pagando. A esto añade la “externalización” de servicios y “minoración” de la plantilla, que niega la empresa. Frente a la decisión de Prezero de mantener una nueva reunión mañana, el comité mostró su disponibilidad para negociar antes a cualquier hora.

El pasado sábado la alcaldesa, Inés Rey, reclamó a Prezero que obligue a cumplir los servicios mínimos de la huelga y recordó que durante la campaña de sabotajes del cabo el año pasado decretó la emergencia sanitaria. El grupo municipal del PP reclamó a la alcaldesa que actúe para evitar la huelga de basura en plena Navidad y deje de “ponerse de perfil ante el descontrol en este contrato”, ya que considera que “la imagen de la ciudad a partir del día 24 puede ser desastrosa”. También rechazó que se repita la situación creada por la huelga del año pasado ante la acumulación de basura en las calles. El PP aseguró además que ignora si el Gobierno local comprobó si las denuncias del comité de empresa sobre incumplimientos del contrato de este servicio son ciertos.

El cartón se acumula en la calle al no realizarse su retirada

Las cajas de cartón que se acumulan junto a los contenedores en numerosos puntos de la ciudad son por ahora el efecto más visible del conflicto que enfrenta a trabajadores y empresa de la recogida de la basura, responsable también de la retirada de estos materiales. Alfonso Seijo, portavoz de los representantes laborales, atribuyó este problema a que el fin de semana no trabajaron los dos camiones destinados a esta actividad. “Por eso está la ciudad como está, no salieron por falta de medios humanos y no por sabotajes”, afirmó el sindicalista.

Añadió que Prezero contrató el lunes trabajadores para cubrir esos servicios y que achacó la falta de personas a bajas, cuando, según dijo, “solo hubo dos por accidentes y no las cubren porque no quieren”. Para este miembro de STL, la empresa “tiene decenas de personas dispuestas a trabajar en el momento en que se las llame, y ahora lo hace porque se le aprieta”.