Los grandes referentes de la música gallega estarán presentes en el nuevo ciclo Folk no Colón, que se presentó hoy en el teatro coruñés. Susana Seivane, Bieito Romero, Budiño, Quique Peón y Xabier Díaz forman parte de este proyecto que se desarrollará en A Coruña entre diciembre y mayo.

El ciclo cuenta con seis actuaciones y empieza el 28 de diciembre con la de Susana Seivane. La gaiteira presentará, a partir de las 20.30 horas, su último álbum, Sete, en el que mezcla el sonido de la gaita con enfoques contemporáneos.

El 7 de enero, también a las 20.30 horas, será el turno de Leilía, que lleva el Colón su gira Anque me vou non me vou.

El 26 de enero está programado el concierto de Luar na Lubre, una de las bandas gallegas más internacionales, que presentarán Luar na Lubre. XX Encrucillada, un libro-disco que recoge algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Budiño presentará Branca Vela el 24 de febrero. Se trata de su octavo disco.

El teatro Colón contará el 14 de abril con Xabier Díaz & Adufeiras de Salite, que presentarán Axúdame a sentir.

Os do fondo da barra presentarán Bânzô para cerrar este ciclo el 30 de mayo.

Las entradas ya están a la venta a través de Ataquilla y en los despachos de billetes del teatro Colón y plaza de Ourense.