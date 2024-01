Empresarios de Pocomaco ponen abril como límite para no llevar al juzgado al Concello de A Coruña

Un grupo de empresarios del polígono empresarial de Pocomaco anunció en mayo del año pasado que llevaría al Ayuntamiento a los tribunales por denegarles licencias de obra nueva en base a que los viales del parque no son públicos, sino de los comuneros del polígono. Hasta ahora han evitado a ir a juicio debido a que la asociación de empresarios del polígono y el Concello están negociando un convenio para cederle el viario al segundo. El Ayuntamiento calculaba que el documento estaría listo el año pasado, pero no ha sido así, y la alcaldesa, Inés Rey, lo dejó sin fecha esta semana, más allá de prometer que habrá una “solución” por parte del actual Gobierno local. Pero según uno de los empresarios, el administrador de Grúas Alfonso, José Cernadas, los comuneros que estaban dispuestos a ir a los tribunales “no quieren esperar más” y acudirán a los tribunales si no hay una decisión en la asamblea general de propietarios del próximo abril.

Hasta el momento, afirma Cernadas, han recibido “largas” sobre las negociaciones, sobre cuya finalización “siempre ponen una fecha próxima” que no se llega a producir. Aunque ahora “dicen que están medio concretadas, ya avanzadas, y, por lo que sé, hay un borrador”, explica el administrador de Grúas Alfonso, los empresarios que estaban dispuestos a denunciar dejarán de tener paciencia “si en abril siguen con la misma teima de que será dentro de seis meses”. Rey deja sin fecha la “solución” para los viales de Pocomaco con la que ya contaba en 2023 Este colectivo no cuenta con el respaldo de la directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono de Pocomaco, que no se ha pronunciado sobre su iniciativa, ni representa a los comuneros en general. En relación a estos, Cernadas opina que en la asamblea de abril “se va a tomar alguna medida para seguir negociando, o se van a romper relaciones” con el Concello. Este diario consultó ayer a la asociación de empresarios sobre el estado de las negociaciones, sin obtener respuesta oficial. Viarios privados desde 1977 El parque empresarial se desarrolló por iniciativa privada, y, desde que abrió en 1977, los viarios siempre han sido privados, si bien la legislación que establece que todas las edificaciones de los polígonos tengan acceso a viales públicos, y que por tanto limita las licencias, es de 2013. Fuentes del Gobierno local señalaron en octubre que no se impide cualquier obra, y que “menos construir una nave nueva se puede hacer cualquier cosa”, pero Cernadas interpreta que el Ayuntamiento “nos está chantajeando al denegarnos todas las licencias de obra”. Este chantaje habría empezado en época de Marea Atlántica y con el actual Gobierno local, “se negoció año tras año”, pero recibiendo “largas”. El colectivo de propietarios que amenazó con denunciar defendió que estaban “abocados al cierre o al traslado” por la “inacción” municipal.