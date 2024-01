El sector de congresos de A Coruña teme perder eventos por la insuficiencia de fondos para Turismo

A Coruña Convention Bureau, la fundación que promueve la realización en la ciudad de reuniones y congresos, considera que los fondos que el Gobierno local ha incluido en el presupuesto municipal de 2024 para el Consorcio de Turismo y Congresos no cubrirán “con suficiencia las necesidades que permitan mantener una adecuada actividad promocional”. A su juicio, esto provocará el “consiguiente deterioro potencial” para la realización de “congresos y eventos relevantes para los próximos años frente a otros destinos competidores”, según recoge la alegación que esta entidad remitió al Concello, que responde que existen “mecanismos financieros para irse adaptando a las necesidades económicas de esa entidad”.

La reclamación presentada recoge que la financiación asignada al Consorcio de Turismo para 2024 es de 3,5 millones de euros, cuando en 2023 esta cantidad fue de 4,25, y que es importante mantener el nivel presupuestario porque este organismo se encarga de “la inversión en promoción turística, conectividad aérea y facilitación para la contratación de congresos y eventos”. En concreto, estos fondos se emplearon en los dos últimos años para el Morriña Festival, Noites do Porto, Street Games, Womex 23 The World Music Expo, las fiestas del Rosario, el festival Tandem o el Fórum Gastronómico, según ha publicado este organismo municipal en la plataforma de contratación —en 2023 únicamente ha hecho públicos dos contratos—. También se utilizaron para la promoción de la ciudad con conexiones aéreas internacionales, como fue el caso de la puesta en funcionamiento de las rutas entre Alvedro y las ciudades de Londres y París.

A Coruña Convention Bureau, entidad privada de apoyo público nacida en 2021, afirma que el Turismo “tiene unas obligaciones vinculadas a las ayudas a congresos y eventos ya contratados y que se celebrarán a lo largo del año 2024 por una cuantía global de 319.000 euros” y que “se lograron captar, en la mayoría de los casos, mediante el incentivo económico que ofreció” la ciudad “para su organización frente” a otros destinos competidores, “atendiendo a su positiva repercusión económica final”. Además, indica que “deben ser atendidos con puntualidad para no mermar la credibilidad” de A Coruña y “de todas las empresas y organizaciones implicadas en su organización” y que “la dotación presupuestaria actualmente planteada no permitirá hacer frente a estos pagos”. En cuanto al área promoción económica con la organización de eventos propios, como el Fórum Gastronómico y el concurso de tapas Picadillo, realiza una advertencia similar, ya que considera que no se destine suficiente dinero para hacerlo posible.

La alegación presentada, firmada por el presidente de la entidad, José Blanco Castiñeira, también analiza el caso de las ayudas públicas que se destinan a captar nuevas rutas para el aeropuerto de Alvedro. Esta fundación considera que es “un elemento fundamental” para que la ciudad cuente con más congresos y eventos nacionales e internacionales para la “mejora de la actividad turística en general”, para lo cual el propio Consorcio de Turismo estime en “tres millones de euros anuales y “no se contempla en los presupuestos planteados para el año 2024”.

Convention Bureau nació en 2021 de la mano del Concello y está formado por la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Palexco, ExpoCoruña, Turismo de A Coruña, Mega Mundo Estrella Galicia, Universidade da Coruña, Complexo Hospitalario de A Coruña y Diputación.