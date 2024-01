No, no nos hemos vuelto locos, aunque cualquiera podría pensarlo. Pero sí algunos se han llevado un buen susto. La búsqueda del término de “Coruña” en la red social X arrojaba ayer informaciones que hablaban de un secuestro, de un simulacro o una acción violenta sin concretar. La alarma pronto se disipaba para los coruñeses tras leer que esa “A Coruña” no era sino la avenida La Coruña, situada en Ecuador, que vive estos días momentos de gran tensión y agitación social. Pero tampoco eran ciertos los hechos. En medio del caos, las autoridades políticas ecuatorianas se vieron obligadas a desmentir que estuviese siendo objeto de un secuestro y a prevenir contra las fake news.