La ruta entre A Coruña y Bilbao desapareció de la parrilla de Alvedro esta misma semana y Volotea, la compañía que la operaba, no prevé recuperarla durante este año. Fuentes de la aerolínea señalan que “por el momento, no está en sus planes operarla durante 2024”. Sin embargo, la compañía no cierra puertas y asegura que “esperan recuperarla en un futuro”.

Ante la cancelación de esta ruta, la alcaldesa Inés Rey manifestó que el Gobierno local trabaja en captar “rutas a diferentes destinos”. También recordó que los datos del aeropuerto muestran que se encuentra en “recuperación”, pero el adiós de la conexión con Bilbao hará que descienda el número de viajeros. “Vamos a seguir trabajando, cuando existan novedades o propuestas de nuevas rutas se contarán”, apuntó Rey, sin concretar los destinos que se están barajando. Volotea suprimió el pasado lunes la ruta con esta ciudad del País Vasco a pesar de que había incrementado el número de pasajeros. En 2022 sumó más de 26.600 viajeros con una ocupación del 80%, números que habían mejorado en 2023, con más de 26.800 pasajeros sin contar los datos de diciembre, pues Aena todavía no los ha hecho públicos. Era la ruta más longeva que tenía la compañía en Alvedro, donde sigue operando los vuelos a Málaga y Valencia. Además, en junio volverá a activar la ruta a Menorca, que se prolonga hasta octubre. En su página web ya están disponibles los vuelos. Las últimas rutas que se abrieron en el aeródromo coruñés fueron, en abril del año pasado, las de Ginebra y Milán. También se había adjudicado la de Ámsterdam pero no se pudo activar por la falta de espacio en el aeropuerto de los Países Bajos.