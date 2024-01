¿Por qué no empiezan las obras en los polideportivos de la Xunta en A Coruña?

La Xunta anunció hace quince meses, con motivo del cambio de gestión en los tres pabellones polideportivos de los que es titular en A Coruña, que la nueva concesionaria, Forus Deporte y Ocio S.L., invertiría 5,5 millones de euros en la remodelación de los complejos de A Sardiñeira, Elviña y Agra I. Las obras aún no han comenzado, de hecho no hay licencia municipal para los trabajos, y el comité de empresa de las instalaciones denuncia que su estado “es lamentable y preocupante”. Critica “dejadez” por parte del organismo autonómico Fundación Deporte Galego y se muestra preocupado por la reducción de usuarios y por la continuidad de los puestos de trabajo en los tres recintos.

La Xunta alega que las obras de reforma no han podido comenzar porque aún no se han llevado a cabo trámites municipales, entre ellos la respuesta a correcciones efectuadas en estudios de detalle para Agra I y A Sardiñeira, y, dado que señala que espera una contestación desde julio pasado, demanda “celeridad” al Concello para que los “usuarios puedan disfrutar de las mejoras cuanto antes”. El Gobierno local confirma las rectificaciones solicitadas a Forus sin explicar por qué aún no se han resuelto los estudios de detalle y concedido las licencias de obra.

El comité de empresa lamenta las “deficiencias estructurales” que asegura tienen los tres polideportivos, especialmente el de A Sardiñeira, cuyo pabellón lleva años cerrado. “Los problemas se ven solo con estar delante del edificio y fijarse en su estructura. El estado va a peor”, apunta Óscar Quintás, presidente del comité. Añade que desde la pandemia los usuarios cayeron a la mitad y en la actualidad hay “menos de 5.000” entre los tres complejos, donde trabajan unos 80 empleados. Critica además que desconocen si dejarán de trabajar mientras duren las reformas previstas.

Fundación Deporte Galego aclara que en Agra I y A Sardiñeira los estudios de detalle precisan de la aprobación municipal. “Forus la solicitó el 7 de junio y el Concello le requirió una subsanación. La empresa cumplió con lo requerido el 3 de julio y a día de hoy espera respuesta”. Sobre Elviña comenta que no necesita estudio de detalle y que en enero de 2023 Forus presentó un proyecto de ejecución de la obra y que desde entonces la Xunta “trabaja sin descanso en la redacción de este proyecto para cumplir con las obras establecidas en el pliego”. “En este momento la empresa debe contestar al último requerimiento de la Fundación realizado este mes de enero”, indica. Añade que en Elviña está “muy avanzada” la adjudicación de las obras de reparación de las instalaciones de baja tensión.