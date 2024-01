El archivo por la Junta Electoral de la denuncia presentada por el Partido Popular contra la Diputación por la campaña informativa sobre el Plan Único, realizada durante el periodo de sombra de los comicios autonómicos, llevó ayer a PSOE y BNG a afirmar en un pleno extraordinario del organismo provincial que esa iniciativa de los populares está motivada por el éxito alcanzado por ese programa de financiación de los municipios. El PP insistió sin embargo en sus críticas a la publicidad realizada sobre el plan, que calificó además de “engañosa” e “innecesaria”, y de la que dijo que “revela mala fe”.

El portavoz de los populares, Evaristo Ben, tildó de “bombardeo publicitario” el envío de 400.000 cartas a domicilios de la provincia sobre el Plan Único y reprochó que en ellas se “presumía” de obras y servicios que realizan los ayuntamientos, aunque en parte con fondos de la Diputación. Aunque admitió que la Junta Electoral no vio motivo de reproche en la campaña porque se contrató antes de que se convocasen las elecciones, Ben aseguró que el Gobierno provincial “sabía que las habría en el primer semestre del año” y que “la mayoría de los sobres” fueron entregados después de que se anunciase su convocatoria. Para Ben, las cartas “dan a entender que las obras son mérito exclusivo de la Diputación” y “silencian” el papel de los ayuntamientos, de los que recordó que deciden y ejecutan los proyectos.

“Lo que les molesta es que se reparte con criterios objetivos”, dijo del Plan Único el portavoz socialista, Bernardo Fernández, quien añadió que los populares “no quieren que se sepa que los ayuntamientos reciben el doble o el triple que con el PP”. También recordó que la carta menciona que las obras se financian a través de la Diputación y que las misivas se depositaron en Correos “el mismo día que Rueda dijo en el Parlamento que no iba a haber adelanto electoral”. Fernández contrastó la actuación del ente con la de la Xunta, a la que acusó de destinar un millón de euros en publicidad en plena crisis de los pélets. “Ni siquiera nos acercamos de lejos a lo que hacen ustedes”, reprochó.

“Lo que realmente les molesta es que el Plan Único no dejó de crecer desde 2017”, manifestó la diputada nacionalista Avia Veira, quien aseguró que el 68% de los fondos que la Xunta entrega a los ayuntamientos “se reparte de forma clientelar y afeó la “hipocresía” del PP, al que acusó de hacer campaña electoral con el Bono Coidados, el Bono Deporte y otros anuncios. Veira resaltó que la Junta Electoral tachó de “infundada” la denuncia del PP y que la campaña informativa inició su expediente el 5 de diciembre, mientras que los sobres se entregaron en Correos entre el 20 y el 22 de ese mes, cuando aún no se conocía la fecha de las elecciones. Ángel García Seoane, por Alternativa dos Veciños, coincidió con el PP en que la Diputación no se puede atribuir las obras que realizan los ayuntamientos, pero denominó su actitud de “incongruente” porque dijo que “utiliza a diario fondos públicos para enmudecer” a su partido y a él personalmente.