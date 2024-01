“Fracturarle el tobillo a un peatón con un patinete obliga a pagar unos 30.000 euros”

Juan Antonio Armenteros es miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y trabaja en el bufete coruñés Armenteros Abogados. Se ocupa, sobre todo, de casos de seguros y responsabilidad civil, entre ellos algunos con vehículos de movilidad personal (VMP), dispositivos como los patinetes eléctricos. Ve positiva la nueva normativa nacional que los regula y que obligará a matricularlos a partir de 2027, y advierte de que pronto habrá que asegurarlos obligatoriamente.

¿Qué aporta esta legislación?

Había un vacío legal tremendo. No había nada absolutamente nada en cuanto a normativa, la reglamentación era toda municipal. Ahora sí: se nos dice exactamente qué es un vehículo de movilidad personal. Los nuevos van a tener una identificación. A partir de los tres años todos los que circulan tendrán que cumplir con la normativa: velocidad que no supere los 25 kilómetros hora, frenado independiente, etcétera.

En A Coruña hay una ordenanza municipal desde 2020 sobre estos vehículos con restricciones como un máximo de potencia. Usuarios y vendedores afirman que la mayor parte de los vehículos que circulan no la cumplen, pero no se les multa.

Ningún Ayuntamiento hace ningún control, porque no había ninguna normativa básica. Entiendo que las ordenanzas municipales se deben adaptar a la normativa nacional.

Actualmente uno puede tener un accidente con un vehículo legal en cuanto a normativa nacional pero que incumpla la ordenanza.

Responde de los daños que causa como usuario.

Pero eso tanto si cumple la ordenanza como si no.

Efectivamente.

Y si, como en este caso, el vehículo no debería estar circulando porque no cumple la normativa, ¿agrava el hecho?

No, las consecuencias dependen de lo que ocurra, la responsabilidad es exactamente la misma.

Podría ocurrir es que el Concello identifique que voy con un vehículo no permitido y me sancione.

Correcto, pero a efectos de responsabilidad es lo mismo.

Esta ley no establece un seguro obligatorio: alguien puede atropellar a una persona con una bicicleta o patinete eléctrico y, si es insolvente, no pagarle.

No es un problema solo de España, sino de toda la Unión Europea. Se tendría que haber publicado una directiva europea antes del 23 de diciembre, aunque no fue así, en la que se recomienda que se legisle para establecer un seguro obligatorio. El Gobierno está en ello: la Dirección General de Seguros y la Dirección General de Tráfico ya están en reuniones. En breve va a haber un seguro obligatorio, seguro. A día de hoy no lo es, pero cualquier persona responsable que ande con un aparato de estos debería hacer uno de responsabilidad civil, los hace muchas aseguradoras. Es absolutamente aconsejable. Puedes atropellar a alguien con un vehículo de estos y las consecuencias son las mismas que si la haces con un coche. La indemnización sería la misma.

Porque esta depende de los daños, no del vehículo.

Sí, vas a pagar con cargo a tu patrimonio. Cada vez más gente con seguro voluntario. Son seguros económicos, de 100 euros al año o así...

¿De cuándo pueden ser las indemnizaciones?

No quiero decir cifras máximas... Pero si le fracturas a alguien, por decir algo, un tobillo porque le pasas por encima con un patinete, 30.000 euros no te los quita nadie.

¿Está llevando actualmente casos de accidentes por patinetes?

Tengo unos cuantos encima de la mesa. Lo que tengo casi todo es de patinetes a los que se levan por delante coches, sobre todo en carriles bici que intersectan con carriles de circulación. Al principio los patinetes circulaban por la acera, y era un peligro, porque por allí van peatones, gente que sale del portal... Cuando empezó a haber un volumen importante, los Ayuntamientos los pasaron a la carretera, y ahí el riesgo es para los conductores de patinete. Las ciudades deberían adaptarse más para patinetes y bicicletas, son el futuro, son ecológicos, económicos, cómodos... Pero no pueden ser un riesgo para los peatones por la acera ni para sí mismos si van por la calzada. Los carriles bici tienen que ir a más.

Algunos usuarios protestan porque la nueva normativa española es más restrictiva que la europea, y a mayores hay normas municipales. ¿Habría que unificar criterios?

Eso siempre es preferible. La legislación que se ha hecho es para unificar qué es un vehículo de movilidad personal: hasta ahora no estaba definido legalmente. Supongo que habrá un segundo paso será una normativa nacional de la DGT sobre la circulación, las vías, las normas... Todo el mundo criticó que esto se dejase al arbitrio de los Ayuntamientos: unos son muy restrictivos, otro no tanto, y muchos no han hecho nada.