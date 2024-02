La cineasta checa Michaela Pavlátová, madrina del Festival de Animación Afundación

La cineasta checa Michaela Pavlátová será la madrina y parte del jurado de Imaxinaria, el Festival Internacional de Animación Afundación, que tiene el objetivo de “promover el diálogo” de los profesionales de la animación en Galicia “con los que están en la vanguardia” en otros lugares del mundo, detallan desde la organización. Pavlátová (Praga, Chequia, 1961) lleva 35 años construyendo una filmografía que triunfó en gran parte de los principales festivales de cine del mundo. Su obra más reciente, My Sunny Maad (La familia afgana, 2021) triunfó en Francia en los premios César y en Annecy, uno de los festivales de cine animado más influyentes. También estuvo nominada a los Globos de Oro. Como animadora experimental feminista, Pavlátová explora temas relacionados con el sexo, el género o las relaciones humanas desde una singular concepción de los gráficos y desde un no menos particular sentido del humor.

En la primera edición de Imaxinaria, la de 2023, el padrino fue Michaël Dudok de Wit, cuya larga y productiva trayectoria tiene entre sus hitos el largometraje La tortuga roja (2016), aclamada por la crítica.