La plantilla municipal da de plazo al Ejecutivo hasta el viernes para volver a negociar

La Junta de Personal del Concello ha dado de plazo hasta el viernes 5 de abril al Gobierno local para retomar las negociaciones a las que “se comprometió” con las distintas centrales sindicales de cara a las mesas técnicas de asuntos como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o en las bases de concursos. Los sindicatos denuncian el incumplimiento de plazos de emisión de documentación por parte del Ejecutivo, al que acusan de falta de diálogo. “Esto no es un capricho y obedece a la constante y reiterada falta de compromiso de este Gobierno a llevar a buen puerto las negociaciones abiertas por los sindicatos”, aseguran.

“No hay avances en las mesas técnicas de RPT y bases de concursos debido a que el propio Gobierno municipal incumple la calendarización propuesta por ellos mismos y no dan respuesta a las distintas propuesta solicitadas por registro por parte de la junta de personal”, denuncian los sindicatos, que aseguran que se han visto en la “obligación” de no asistir a las mesas de negociación hasta que no perciban un “cambio real de actitud negociadora” por parte del Concello.

Por decisión “unánime”, los representantes sindicales plantaron al Concello en la mesa de negociación de la pasada semana, donde se aprobó la Oferta Pública de Empleo para este año.