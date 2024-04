Rey defiende a Lage ante la denuncia de la oposición por “irregularidades” en su piso: “Que acudan a la Fiscalía”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, invitó a PP y BNG a poner “en conocimiento de la Fiscalía” las supuestas “irregularidades” de unas obras realizadas en una propiedad del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, en el número 96 de la avenida del Ejército.

Preguntada por las críticas de la oposición tras las supuestas “irregularidades” advertidas en unos expedientes sobre este inmueble, Rey apuntó que “cada uno decide la oposición que quiere hacer” y recordó que su objetivo es la “defensa de la ciudad y de los intereses de los coruñeses”. La regidora recordó que ese es su “camino” y no el del “barro”.

A Rey le parecen “sumamente graves algunas afirmaciones de las oposiciones al hablar de presuntas irregularidades”. “Si están acusando a funcionarios y técnicos municipales de no actuar conforme a la legalidad, ¿por qué no lo ponen en conocimiento de la Fiscalía?”, se preguntó. La alcaldesa se cuestionó por qué BNG y PP no acuden a la Fiscalía y apuntó que, quizá, esto sea “un ataque de carácter personal” hacia Lage Tuñas y una estrategia para “enfangar la vida política”.

Inés Rey lanzó otro mensaje a las formaciones políticas: “Que decidan si quieren hacer una oposición leal o enfangar y lanzar acusaciones falsas”.

El PP, por su parte, convocó para mañana jueves la Comisión de Transparencia para pedir explicaciones sobre este asunto por la dificultad a la hora de acceder a los expedientes y hoy su portavoz, Miguel Lorenzo, dará una rueda de prensa al respecto. “A pesar de que reiteradamente estamos pidiendo copias de todos los expedientes, también de estos, se nos facilita simplemente acceso sin posibilidad de hacer copia y, lo más grave, la semana pasada constatamos que esos expedientes estaban incompletos”, denuncia el edil popular Roberto Rodríguez, quien ha convocado la Comisión de Transparencia para el 4 de abril a las 10.00 horas. El PP, que ya envió una queja a la Valedora do Pobo, solicitó de nuevo una copia de los expedientes, petición en la que exige que el documento “venga firmado por un funcionario o autoridad competente que certifique que es una copia íntegra”.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, expuso que, tras analizar el expediente, se han encontrado “irregularidades serias que tienen que ser aclaradas”. “Ahora quien tiene que mover ficha es el Gobierno municipal”, añadió. Los nacionalistas se han comprometido a llevar el asunto al pleno para que se den las explicaciones oportunas al respecto.

El BNG asegura que el inmueble del número 96 de la avenida del Ejército y propiedad de Lage Tuñas fue inscrito en el Registro de la Propiedad como vivienda, pese a que era una oficina y no se había solicitado el cambio, así como que se intentó obtenerlo mediante una comunicación previa de obra. También dice que los trabajos se efectuaron sin licencia y se incumplieron las órdenes de paralización, así como los plazos establecidos en las comunicaciones, mientras que la licencia se concedió con una “insólita agilidad”, añaden, y por parte de la directora de Urbanismo.