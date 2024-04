“Niños nacidos en A Coruña dicen que su país es Senegal: hacemos que se sientan diferentes”

Zeynep Pamukçu llegó a A Coruña desde su Turquía natal, para trabajar como voluntaria un año en una ONG, y, al tiempo realizó un máster en la Universidade da Coruña (UDC). Un incidente entre niños inmigrantes le llevó realizar un doctorado de Sociología en esta institución académica sobre las percepciones de raza y racismo en niños inmigrantes de la ciudad.

¿Cómo fue este incidente?

Fue en agosto de 2015. Llevábamos niños inmigrantes a actividades por las tardes, tras la escuela, y cerca del estadio de Riazor, empezaron a discutir entre tres niñas: una senegalesa y las otras dos latinoamericanas, que patearon a la primera porque tenía la piel más oscura.

¿Cómo planteó la investigación?

Hice una investigación para el máster, con niños de nueve a doce años, pero en el doctorado trabajé con niños de tres a siete años, en su mayoría senegaleses. Los niños pequeños no entienden conceptos abstractos. Para ellos, la religión [musulmana] no significa más que no comer cerdo. La raza no la entienden como los adultos. Significa las diferencias que pueden ver: el color de piel, o la textura del pelo.

¿Cómo veían estas cuestiones los niños senegaleses que estudió?

En las escuelas, o en la calle, siempre son minorías, pero en ese grupo eran mayoría, y con esas edades, tienen menos filtros. Se pronuncian sobre lo que viene a sus mentes, y, en este sentido, percibían que tienen algo menos que el resto.

¿En qué sentido?

Comparándose con sus compañeros de escuela, ven que estos pueden ir a algunas actividades pero ellos no, porque no tienen suficiente dinero: en el grupo había solo un niño en buen estado financieramente, el resto eran muy pobres.

¿Cómo ven las diferencias culturales entre España y Senegal?

Uno de los niños preguntó, tras Navidades: “¿Por qué nosotros estamos recibiendo regalos cuando no somos cristianos?” Están creciendo aceptando las dos culturas dependiendo del entorno: si están en la escuela, en casa o en la ONG, es diferente. Van cuestionando las cosas. Si los padres no les avisan que no deben hacer determinada cosa, lo perciben como algo que pueden hacer.

Hay muy pocos estudios hechos con niños, sobre sus percepciones de racismo y raza, para poder entender al que está creciendo en un país que no es en el que nacieron sus padres, y cómo se va a adaptar e integrar en la sociedad. Siempre miramos al problema cuando la persona es adulta, pero no cómo han percibido ser español o no. ¿Qué significa para ellos vivir aquí? Algunos niños tenían carnet de identidad de aquí, pero ninguno decía que era de aquí: siempre dicen que su país es Senegal, y piden banderas de allí. Vives aquí, estudias aquí, quizás fuiste una vez a Senegal, o nunca, pero en su percepción, Senegal es su país, no este.

¿Seguirán sin sentirse españoles cuando van a crecer?

Es muy difícil decir sí o no, porque van creciendo e interactuando, pero lo veo un poco difícil.

¿La sociedad española les es hostil que a otros inmigrantes?

No he podido reflexionar mucho sobre esto porque mi grupo de participantes era muy pequeño y en su mayoría eran senegaleses, pero escuchábamos comentarios de los niños de cosas que les afectan. Lo que hace al niño diferente no es solo su físico y rasgos culturales, sino también cómo les tratan sus compañeros y profesores. Un niño siempre tiene una figura de autoridad, y si esta, ya desde los tres o cuatro años les está insinuando cosas sobre su color de piel o etnia, aprenden a diferenciarse. Aun los niños que no nacieron aquí aprendieron castellano en tres o cuatro meses, pero estamos haciendo que se sientan diferentes.

¿Hay ejemplos?

Un día, todos los niños vinieron de la escuela, y les preguntamos qué comían. Uno dijo: “Para de preguntar! Los negros comieron pollo con arroz y los blancos chorizo con patatas”. Aquí vemos que están mezclando cultura y características físicas. En otro caso, un niño senegalés invitó a uno de los supervisores de la ONG a comer a un restaurante africano. La supervisora dijo que la comida senegalesa es muy picante, y el niño contestó: “No te preocupes, en ese restaurante, si vienen los blancos, no preparan la comida tan picante”. Y un niño uruguayo preguntó a una niña senegalesa si se visten de negro en sus bodas, por ser negra. Tenemos que aclarar las dudas que tienen sobre las diferentes culturas para que no se sientan diferentes.

¿Hay un problema de racismo en España o en Europa?

Sí y no. Hay una imagen de que la sociedad está en contra de las migraciones, pero mucha gente con la que hablas dicen que vienen buscando algo mejor, para salvarse. Sí hay un problema a la hora de conectar la sociedad con los inmigrantes y proporcionarles posibilidades.

