“En mis biografías la narrativa es de novela; no me invento nada, pero adorno un poco”

La biografía de un héroe mitológico muy vinculado a A Coruña ha merecido el 24 premio de literatura y ensayo Fernando Arenas Quintela. El autor de Hércules. La biografía del hijo favorito de Zeus y su relación con las ciudades de A Coruña, Cádiz, Sevilla y Barcelona es Eduardo Caamaño (Río de Janeiro, 1972), quien habla con fervor del arte de narrar vidas, como ha hecho con Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Houdini o el Barón Rojo.

Su editorial, Almuzara, vende sus libros como la “biografía definitiva de”. ¿Hay biografías definitivas?

No, para nada. Una biografía no anula a otra. En 2016 publiqué la de Houdini, la primera en castellano, y desde entonces han podido aparecer otras con distintos enfoques. Con el tiempo descubrimos cosas nuevas de personas que no sabíamos.

Sus biografías no serán definitivas, pero son extensas, superan las 500 y las 600 páginas.

Una biografía tiene que tener cierto volumen para abarcar mucha información. Puede haber una excelente de 200 páginas, pero sin duda faltará información de una persona que se merezca una biografía.

Habla de enfoques. ¿Cada uno de sus biografiados tiene un enfoque diferente?

No uso enfoques, doy una visión general del personaje desde su nacimiento hasta su muerte. Cuento su vida. Más que escritor me considero un contador de historias. ¿Qué hizo Agatha Christie? Cuento donde nació, su entorno, con quién vivió... Las biografías de los años 70 eran muy técnicas, aburridas; las más modernas no dan tanta atención a los datos sino a los hechos. En mis biografías intento dar una narrativa de novela. Me gusta decir que no me invento nada, pero adorno un poco.

¿Tienen algo en común Christie, Poe, Houdini, ahora Hércules... para que quisiera contar sus vidas?

Acordé con Almuzara hacer biografías de personas no muy trilladas, de los que no haya libros en castellano, y de gente que me gusta. Todos ellos me gustan: me encanta la historia militar, la novela negra, Houdini fue un personaje gigante, adoro la mitología griega.

¿Por qué Hércules?

La norteamericana Madeleine Miller escribió una biografía de Circe, hechicera que engatusó a Odiseo. Fue un éxito. Después hizo un libro sobre Aquiles, tratando a un personaje mitológico como si fuera una persona real. Eso me encendió la bombilla: Hércules. Por A Coruña, por la Torre, por el personaje.

¿Qué le atrae de Hércules?

Si busca información de Hércules encontrará capítulos muy resumidos, no hay un libro en exclusiva. Hablo de su vida y detallo de forma profunda sus doce trabajos, y encajo la leyenda de la Torre de Hércules y del enfrentamiento con Gerión. Esto es una leyenda medieval. La mitología griega dice que en el décimo trabajo tenía que robar el ganado de Gerión, que estaba en Cádiz, donde lo mató Hércules, pero la leyenda medieval dice que luchó y lo enterró en A Coruña, bajo de la Torre. Ahí tuve que tener un poco de libertad poética. A ver si logramos que el libro sea también un reclamo turístico.

¿Cuánto tiempo emplea en cada biografía?

El escritor jardinero es el que planta y cosecha y el escritor ingeniero, el que planifica por fases... Yo soy ingeniero: el primer año lo dedico a investigación, a hacer contactos para tener información, comprar libros; después ordeno todo y escribo.

