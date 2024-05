Reproducción Asistida del Chuac de A Coruña cumple 35 años con el reto de ampliar hasta los 45 los tratamientos

Si la renovación de la cúpula del Servizo Galego de Saúde (Sergas), con el reemplazo de sus cuatro principales responsables, alcanzará a la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee es una incógnita que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, eludió despejar ayer, tras la visita a la Unidad de Reproducción Asistida del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), ubicada en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.

“Todavía estamos aterrizando, con lo cual aún no puedo contestar a esa pregunta. Estamos realizando una serie de cambios, no sabemos cuándo vamos a terminar de hacerlos, pero informaremos enseguida acerca de ello. De hecho, ya hablé antes con Luis [Verde Remeseiro], el gerente del área sanitaria, para comentarle que vendré, próximamente, para que me explique muchas cosas, me ponga en el lugar e intentar mejorar todo lo bueno que tiene ya este área sanitaria. Es lo que puedo decir, a día de hoy”, señaló Gómez Caamaño, durante su comparecencia junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y acompañados del propio gerente de la demarcación sanitaria coruñesa, Luis Verde Remeseiro; el director Asistencial, Pedro J. Marcos; y el director de Atención Hospitalaria del Chuac, Alejandro Ávila, entre otros responsables hospitalarios.

La remodelación del Sergas, anunciada por Alfonso Rueda este pasado lunes, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, ha afectado, en primer lugar, a su Gerencia. María Estrella López-Pardo, que llegó al cargo en agosto del 2022, fue sustituida por José Ramón Parada Jorgal, médico especialista en Atención Familiar y Comunitaria, hasta entonces, al frente del distrito sanitario de Barbanza.

El nuevo director xeral de Asistencia Sanitaria es Alfredo José Silva Tojo, quien ocupaba el cargo de subdirector de Envejecimiento Activo, Prevención de la Dependencia e Innovación Sociosanitaria. Releva a Jorge Aboal Viñas, quien llevaba en el puesto desde el 2016.

Además, Amparo Pousada Soliño es la nueva directora de Recursos Económicos de la sanidad pública gallega, en lugar de María Jesús Piñeiro Bello; y Mar Pousa Cobas sustituye a Ana María Comesaña Álvarez como directora de Recursos Humanos.