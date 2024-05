Sindicatos, Cámara y expertos piden formación para rescatar a los parados de larga duración, mayoría en A Coruña

El empleo en A Coruña lleva años creciendo. En la ciudad hay más de 93.500 personas trabajando, cuando antes del COVID rondaban las 86.000, y este abril los parados eran algo menos de 13.200, cuando hace una década, durante la crisis, superaban los 23.000. Pero, entre los desempleados, predominan los de larga duración, y 6.838 coruñeses, el 52% de los parados, llevan buscando empleo más de un año sin encontrarlo, al tiempo que los empresarios protestan por la falta de trabajadores. Sindicatos, Cámara de A Coruña y el economista Jesús Vázquez coinciden en que formar a estas personas teniendo en cuenta las demandas del mercado es una de las claves para reducir su número.

Para Vázquez, decano de la Escuela de Relaciones Laborales, “la cualificación es la clave”, pues los desempleados de larga duración suelen carecer de formación adecuada a “las ofertas que tenemos en el mercado”. Según considera, buena parte de ellos proviene de población inmigrante con “muy baja calificación” y que no puede acceder a puestos que requieren Formación Profesional o superior.

Otro problema son “las personas que superan los 45 años, que tienen mucha más dificultad de inserción”. Por una parte, porque hay “un cierto prejuicio” hacia ellos, pero por otra parte hay personas que “necesitan una recualificación”. La solución, considera, pasa por que los servicios públicos de empleo preparen itinerarios personalizados para los demandantes, empleando herramientas como la inteligencia artificial para detectar qué ofertas hay en el mercado y guiarlos para formarse. Esta “transformación”, considera, está en marcha pero todavía es incipiente.

La responsable de Empleo y Política Social en A Coruña de Comisiones Obreras, Maica Bouza, no ve “un peso significativo” de la población inmigrante, pero sí identifica como perfil de “persona desempleada tipo” en la ciudad a “una mujer de más edad”. No en todos los casos les falta formación de base, indica Bouza, pero sí cree que se trata de personas que dejaron hace tiempo el mercado laboral y “resulta difícil su reincorporación”. Esto se debe a la ausencia de medios para atender a personas dependientes, falta de motivación o autoestima porque llevan mucho tiempo sin trabajo y tienen la necesidad de “recualificación” porque proceden de ramos en los que ya no hay trabajo. Que haya vacantes en algunos sectores, opina el sindicato, se debe más bien a la “falta de buenas condiciones laborales” que a la de trabajadores.

El secretario general de UGT en A Coruña, Ángel Iglesias, tampoco relaciona el desempleo de larga duración con los inmigrantes, pero sí con personas de “sectores de muy baja cualificación a los que les falta formación” para reubicarse. El problema se centra en la “población femenina” y coincide con la opinión general en que hay un “componente de edad”, pues a los trabajadores mayores les es más difícil tener una formación actualizada y recualificarse.

Para Iglesias hay que “potenciar la formación”, y pone como ejemplo la construcción o el transporte, que requieren títulos y carnets que “antes era muy fáciles conseguir pero de los que ahora mismo no hay una oferta gratuita”. Cree que los servicios públicos de empleo tienen “falta de herramientas” y hay que modificarlos para “conectarlos con las ofertas de trabajo”. Ahora, señala, es más fácil conseguir empleo en una web de anuncios que a través de ellos.

Ferias y orientación laboral

La Cámara de Comercio destaca que en España convive la tasa de paro más alta de la Unión Europea con “escasez de trabajadores en casi todos los sectores” y de “casi todos los oficios cualificados”. Entre los motivos posibles incluye que la cualificación de los desempleados no sea “acorde” a las ofertas y la “escasa movilidad geográfica”.

Pero, con la “formación adecuada”, actualmente “todo desempleado en búsqueda activa tiene posibilidades”. Entre las acciones de la Cámara para “cuadrar” la demanda y oferta del mercado de trabajo se encuentran “ferias de empleo con orientación laboral” y “formación específica” en empleos demandados, así como un fomento de la formación dual, con más salidas y salarios.

