Buscar empleo a partir de los 45 años: "Tenemos experiencia, que es importante"

“Busco empleo porque llevo dos meses sin trabajo”, expone José Soto mientras espera en la cola de una de las 27 empresas que participaron en la Feria de Empleo sénior. No le importa qué sector, pero quiere ponerse en contacto con las empresas para aceptar “lo que salga”. “Tengo mujer y dos niñas y necesito trabajo”, resume.

Soto reconoce que “es bastante complicado buscar trabajo a esta edad”, pero no se rinde. “Las empresas comentan que no hay gente para trabajar, pero eso no es verdad, aunque sí creo que sería necesario ofrecer más formación”, añade. Para este demandante de empleo, “dejar los currículums en mano” es “muy positivo”. “Ya tengo una entrevista presencial para mañana”, desvela José Soto, que con los emails “no sabes quién los recibe” o si “hay perfiles falsos”.