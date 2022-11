Resaca mundialista mirando al Barça

Es un póquer de internacionales, pero de tres países y con tres sensaciones diferentes entre los jugadores del Liceo que disputaron el Mundial en San Juan. De la euforia de los argentinos Mati Bridge y Fran Torres, campeones absoluto y sub 19, a la alegría de Bruno di Benedetto por el bronce de la emergente Francia y al sabor agridulce del de casa, el coruñés y capitán David Torres, que a nivel deportivo sufrió la decepción de la eliminación en cuartos de final y en el plano personal, el orgullo de haber vestido la camiseta de España. En lo que sí coinciden es en que ahora lo importante es el Liceo. Ya se reincorporaron a la disciplina verdiblanca con un Juan Copa que no ha dado respiro a los que se han quedado aquí y que tampoco se lo da ahora a ellos. No hay excusas. El miércoles espera el Barça. “Y ahora vamos a muerte con nuestro equipo”.

De más a menos, los que todavía no despiertan de su sueño son los argentinos. Las selecciones albicelestes protagonizaron un triplete único ante su afición. Primero, la sub 19 con Fran Torres. “Fue increíble, delante de toda mi familia... un orgullo. Parece fácil decirlo: soy campeón del mundo. Pero todavía no lo asimilo mucho”, intenta resumir. Como en su caso y el de muchos de sus compañeros, tienen que abandonar el nido familiar muy jóvenes para intentar triunfar en Europa, lo que le da una dimensión extra al título. “Hacemos ese sacrificio. Nos vamos y dejamos todo para mejorar”, reconoce. Y por eso la mejor felicitación la vivió después del partido de la final, cuando se pudo abrazar con su abuelo: “Siempre me da consejos, tenemos una relación especial. Estuvo una semana en San Juan —son de Mendoza— con el resto de mi familia para verme aunque ya está mayor. Lo abracé y estuvimos llorando”. Con triunfos así todo merece la pena.

Después, el equipo femenino también se alzó con el título —con la liceísta Adriana Soto, que todavía no ha vuelto a A Coruña— y toda la presión quedaba para la absoluta masculina para completar el triplete. Y empezó perdiendo 0-2. “Menos mal que Pablo Álvarez marcó antes del descanso y en la segunda parte ya salimos a por todas. Cuando marcó Ezequiel Mena ya sin portero al final, para el 4-2, pudimos liberarnos”, explica Mati Bridge. Para él la victoria también tenía un componente familiar. Una semana antes, el pequeño de la casa, Lucas, fue campeón sub 19. Y él y su hermano Facu estaban con “los grandes”. “Eso es un plus”, argumenta y recuerda que once años antes, los tres estaban sentados en la grada, junto a su madre, como espectadores del Mundial de 2011. “Nuestro sueño era jugar un Mundial en el Aldo Cantoni... y no solo lo cumplimos sino que lo ganamos”, explota de orgullo. Su rol fue el de tercer portero. “Uno quiere siempre jugar pero me tocó apoyar y lo hice por el país, por mi selección y porque quería ganar”, dice y agradece la confianza del seleccionador Negro Paez, otra leyenda mundial.

Emoción también le tocó vivir a Bruno di Benedetto con Francia, que eliminó a España en cuartos en los penaltis y se colgó el bronce frente a Italia también en la tanda final. “No empezamos muy bien porque perdimos por 5-1 contra Portugal en el primer partido y aun así yo estaba convencido de que no habíamos estado tan mal y que incluso habíamos dominado. Pero al ser terceros de grupo sabíamos que nos iba a tocar jugar contra España”, analiza. Ambas se habían visto las caras en la final del Europeo del año anterior y los franceses les tomaron la matrícula. “Sabíamos cómo jugarles. Sin César (Carballeira) no tenían disparo exterior y si defendíamos cerrado se quedarían sin recursos”, afirma.

Después Portugal los eliminó en semifinales: “El partido lo llevamos a donde queríamos pero nos faltó el gol, que al final es lo más importante. Pero estamos ahí”, resume. Así que las conclusiones tienen que ser buenas de un bronce que sabe a más pensando en el futuro: “Estamos muy contentos porque somos un grupo joven que mejora año a año y que nuestra fuerza es estar unidos”, expone. Sobre todo con una base formada por tres hermanos. “Nosotros solos no podríamos jugar ninguna competición. Pero sí que es una maravilla jugar con ellos —Carlo y Roberto—, aunque nos gritamos mucho”, bromea.

Un poco más serio es el discurso de David Torres. Pero sin dramatizar. “Deportivamente estoy...”, se piensa las palabras que va a decir, “triste, decepcionado, tocado porque no cumplimos el objetivo y tuvimos un resultado que no esperábamos: objetivamente éramos favoritos y quedarnos en cuartos...”. Aún no se lo explica. “Trabajamos muy bien, pero la puesta en escena no fue buena”, reconoce y también le da mérito a Francia: “Les salió todo de cara”. “Solo queda trabajar más y pensar en cómo les podemos hacer más daño la próxima vez”, reflexiona. Pero San Juan también le dejó cosas buenas. “El hecho de representar a España es un orgullo y fueron muchas horas sobre los patines para poder cumplir este sueño. No hay que permitir que la derrota lo oscurezca todo. A nivel individual he conseguido estar en uno de los mejores equipos del mundo y en el Mundial de los Mundiales en San Juan y compartir con mi familia esta experiencia única”, asegura. Además de un reencuentro con Martín Payero. “Él ha sido muy importante para mí en mi carrera. Nos hicimos una foto después del partido de la fase de grupos pensando que sería el último y al final jugamos contra Angola por la quinta plaza y nos sacamos otra. No sé si será su último tango, pero compartirlo con él y en su San Juan también fue un premio”, concluye.

Viaje a Igualada para retomar la liga femenina El Liceo retoma la competición en la OK Liga femenina con su visita a Igualada (17.00 horas). La competición estuvo parada durante cinco semanas, pero la actividad no bajó para las verdiblancas, con trabajo extra para seguir al día e incluso mejorar las prestaciones. Las que se quedaron aquí —Viky Caretta compitió con Italia, Bea Gaete con Chile, Adriana Soto con Argentina y Marlena Rubio con Brasil y María Sanjurjo estuvo en la concentración en San Cugat de la selección española— han estado entrenando para no perder el ritmo. Las porteras Ariadna Escalas y Mencía Mosquera y las jugadoras de pista María Sanjurjo, Cris Diz, Alba Garrote, Alejandra Martín, Lucía Paz y Lara Yáñez han tenido deberes. Ahora tendrán que demostrarlo ante un Igualada que no ha tenido este tipo de contratiempos, sin ninguna jugadora internacional en sus filas. Stanis podrá contar con tres de sus cuatro integrantes de selecciones, aunque la chilena Gaete llegará directa desde su país para jugar el partido. Se lo perderá la campeona del mundo Soto. Las verdiblancas y las catalanas empatan en la tabla con seis puntos en cinco partidos, con dos victorias y tres derrotas. Las coruñesas, para cumplir con el objetivo de acabar en los puestos de honor, necesitan empezar la remontada.