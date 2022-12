Los Panas se juntan de nuevo

Xabier Carneiro tiene solo 22 años, pero el pasado verano tomó la decisión de liderar un proyecto nuevo para la natación coruñesa: el CN Panas. Varios excompañeros, la mayoría procedentes del Liceo y del Club del Mar, se encontraron con ese obstáculo a veces insalvable de seguir practicando deporte y compatibilizarlo con los estudios universitarios. Así que tomaron la decisión de que si no había un club en el que seguir compitiendo juntos, lo creaban de cero. De momento, son un equipo un tanto inusual. Solo de categoría masculina, con veinte miembros repartidos entre varias ciudades, incluso dos en Estados Unidos. Pero ya han ganado su primera medalla de oro en el Campeonato Gallego y fueron quintos de la general. “Y este solo es el comienzo”, dice el presidente más joven de la natación gallega.

Él es uno de esos que está al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Drexel, en Phipadelphia —y Carlos Souto en la de Evansville—. Eso no le impide dirigir en la distancia y ser uno más. “Algunos somos amigos desde la guardería”, dice. La mayoría se formaron en el Liceo y después pasaron al Club del Mar como una de las mejores hornadas de nadadores de la ciudad, incluso con internacionales como Carneiro, Campos, Souto y Marcos García. “A raíz del COVID, los clubes de los que proveníamos tuvieron muchas dificultades y se debilitaron. Tuvimos que irnos” explica. “Cuando nos veíamos siempre lo hablábamos, al principio de broma: ¿Te imaginas que creamos un club? El año pasado ya empezamos a decirlo en serio. Podíamos hacerlo”, recuerda y reflexiona: “Habiendo clubes históricos, ahora mismo la ciudad está por detrás de otros sitios a nivel gallego. No puede ser. Hay mucho talento. Y piensas: ¿Qué le pasó a la natación coruñesa?”.

Se pusieron manos a la obra. Lo primero, buscar un nombre: Panas. “Somos un grupo de amigos y queríamos hacérselo ver a la gente”, sonríe. Lo siguiente, un sitio para entrenar. “La mayoría entrena en San Diego”, continúa. Pero todos están en la universidad y eso complica tener unos horarios fijos para entrenar, por lo que cada uno se organiza, se compromete y hace los entrenamientos por su cuenta, con Sergio Campos, el entrenador, como supervisor desde la distancia. “Ahora tenemos como objetivo el Gallego de verano. Y para el año que viene, tener una sede, una piscina fija, y competir en la Liga Gallega y en la Copa de España”, avanza.

Pero no todos acogieron bien su proyecto. “Hubo muchas opiniones. Muchas buenas. Pero también muchas malas. Yo lo entiendo. Hay clubes que tienen categorías inferiores y han trabajado 10 ó 15 años para sacar talentos. La razón por la que yo soy nadador, por ejemplo, es por el Liceo, el Club del Mar y el Centro Gallego. Pero nuestro concepto de club es diferente y eso ha costado entenderlo. Roma no se construyó en un año. Teníamos que empezar por algún lado” se defiende. “No sé a quién le puede parecer mal que tengamos en el club a alguna gente que llevaba cuatro años sin nadar y que hayamos conseguido que ahora esa gente esté comprometida y con ilusión por entrenar y competir” añade y concluye: “Lo único que queremos es seguir nadando y disfrutando de la natación. Parece que a partir de los 18 años o nadas o estudias. Los dos cosas no. Nosotros somos un ejemplo de que si quieres, puedes”.